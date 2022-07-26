Umfassender Service für die Digitalisierung von Büro und Homeoffice

Die Telekom bietet Selbstständigen und kleinen Unternehmen ab sofort eine nervenschonende Alternative für die IT-Unterstützung: den Digital Office Service. Denn wer hat schon die Ressourcen, parallel zum Job gleichzeitig auch sein eigener IT-Experte zu sein? Oft genug kostet der Versuch viel Zeit und bringt doch nicht den gewünschten Erfolg. Drei Leistungspakete sorgen für verlässliche Unterstützung und Lösungen bei allen Fragen rund um die Digitalisierung des Geschäfts.

Homeoffice und Mobile Working haben in den vergangenen Monaten stark zugenommen und stellen gerade kleine Betriebe vor große Herausforderungen. Zum Beispiel mehrere ortsunabhängige Arbeitsplätze flexibel in einem Firmennetzwerk einzubinden und gleichzeitig die Datensicherheit im Blick zu behalten. „Unser Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal zugänglich zu machen. Wir wollen der starke Partner an ihrer Seite sein, damit sie in ihrem Kerngeschäft schneller, besser und erfolgreicher werden“, erklärt Stefan Jendrock, Geschäftsführer Deutsche Telekom Individual Solutions & Products GmbH. „Das gilt für alle Gewerbetreibende und Freiberufler – egal, bei welchem Kommunikationsanbieter sie sind.“

Von der WLAN-Beratung bis zur Installationshilfe vor Ort

Der Digital Office Service ist die Weiterentwicklung der Computerhilfe Business. Eine WLAN-Beratung mit Optimierung des Netzwerks und Konfiguration des Routers ist jetzt in allen Paketen enthalten. Die Hotline direkt zu den Expert*innen ist ab sofort von montags bis samstags von 7:00 bis 22:00 Uhr erreichbar. In der Option L sogar sonn- und feiertags von 10:00 bis 17:00 Uhr. Wenn das Problem nicht per Telefon und Chat oder remote per Aufschaltung auf den Rechner gelöst werden kann, kümmern sich die Servicetechniker*innen direkt vor Ort um das Anliegen. In welchem Umfang, hängt von der gewählten Option ab - je nach gebuchtem Paket erhalten die Kund*innen ein höheres Servicelevel.

Die Expert*innen des Digital Office Service bieten umfassende Unterstützung bei allen Fragen rund um Hard- und Software – geräteunabhängig und systemübergreifend. Sie helfen, Rechner, Tablets und Smartphones, Drucker und Scanner sicher im Firmennetzwerk einzubinden. Sie bringen Office-Anwendungen ans Laufen und halten den Virenschutz auf dem neuesten Stand. In den Optionen M und L ist auch die Installation der Fritz!Box oder der Digitalisierungsbox Smart bzw. Premium im Wert von bis zu 199,95 Euro enthalten.

Schnell Entschlossene profitieren bis zum 31.10.2022 vom Einführungsangebot für den Digital Office Service – sie erhalten in den ersten vier Monaten 50 Prozent Rabatt auf den monatlichen Grundpreis. Die Leistungspakete in den Varianten S, M und L haben eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Alle Details gibt es hier: www.telekom.de/digital-office-service

Über Sales & Service der Telekom Deutschland

Im Bereich Sales und Service der Telekom Deutschland arbeiten an der Hotline, im Außendienst und in den Telekom Shops rund 30.000 Menschen. Gemeinsam haben sie 90 Millionen persönliche Kundenkontakte pro Jahr. Unsere Service-Techniker*innen absolvieren täglich 30.000 Außendiensteinsätze. Der Kundenservice kümmert sich rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche um die Anliegen, Wünsche und Fragen unserer Kund*innen – ob über die kostenlosen Hotline 0800 330 1000, per E-Mail, im Chat oder unsere Social Media Kanäle. Mehr dazu auf:

www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/special-Kundenservice oder www.telekom.de . Wer lieber einen Telekom Shop besuchen möchte, findet den nächstgelegenen Shop hier: https://www.telekom.de/start/telekom-shops .

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