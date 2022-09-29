Autobranche: T-Systems erneut auf Platz eins

T-Systems ist wieder der größte IT-Dienstleister der Autobranche in Deutschland – zum 13. Mal in Folge. Dies ergab die Liste der „Top 25 IT-Dienstleister“ der AutomotiveIT. Das Fachmagazin erhebt seit 2010 die Umsätze der wichtigsten Akteure der Branche. Christian Hort, Leiter Automotive bei T-Systems, nahm dafür den IT Award beim AutomotiveIT-Kongress in Berlin entgegen.

„Es ist eine besondere Ehre und Freude zugleich, den IT Award entgegen nehmen zu dürfen“, sagte Christian Hort. „Wir führen die Rangliste zum 13. Mal in Folge an. Über die Jahre eine derartige kontinuierlich hohe Leistung zu bringen, ist das Verdienst eines starken Automotive-Teams. Dafür vielen Dank an unser großartiges Team und an die Kunden, die uns täglich ihr Vertrauen schenken.“ Und Hort weiter: „Gerade in den letzten Jahren haben wir uns auf den führenden Themen der Industrie weiterentwickelt – wie etwa dem Software defined Vehicle. Hier programmieren wir Software für das Fahrzeug und verbinden dieses mit der Cloud. Heute managen wir so mehr als 30 Millionen Fahrzeuge. Gleichzeitig praktizieren wir neue Formen der Zusammenarbeit und sind in Open-source Communities vertreten.“

T-Systems wird weiter in die Autobranche investieren. Der IT-Dienstleister setzt dabei auf vier Themenfelder: Fahrzeug-Software und -Vernetzung, digitale Kundenerlebnisse, die Digitalisierung des Unternehmens sowie sicheres Cloud Computing. Dafür schafft die Telekom-Tochter bis 2023 rund 600 Stellen weltweit. Bereits jetzt arbeiten 4.000 Expertinnen und Experten an der Digitalisierung der Branche. Allein für den Standort Wolfsburg stellt T-Systems rund 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

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