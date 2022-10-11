„United for Ukraine“: Mehr als 40.000 Euro für den guten Zweck

Hohe Spendenbereitschaft: Mehr als 40.000 Euro spielte das umjubelte Benefizkonzert „United for Ukraine“ des Beethoven Orchester Bonn und des Jazz-Bassisten Lars Danielsson mit seiner Band Liberetto im ausverkauften Telekom Forum Bonn ein. Die Summe setzt sich aus Eintrittsgeldern sowie Spenden zusammen und geht eins zu eins an die UNO-Flüchtlingshilfe für die Ukraine. Initiiert wurde das Konzert von der Grizzly Jazz Foundation und der Telekom.

Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe: „Das gesamte Team der UNO-Flüchtlingshilfe ist der Deutschen Telekom, der Grizzly Jazz Foundation, dem Beethovenfest und dem Beethoven Orchester sehr dankbar für die großartige Unterstützung im Rahmen des Konzertes ‚United for Ukraine‘.“

Auch die neue Stipendiatin der Grizzly Jazz Foundatio, Kateryna Kravchenko, die im Konzert vorgestellt wurde und selbst aus der Ukraine stammt, zeigt sich überwältigt über die Spendensumme für ihr Heimatland: „Damit hätte ich nie gerechnet, das macht mich sehr glücklich! Ich danke allen, die die Ukraine unterstützen und es ist wunderbar zu sehen, wie Musik Menschen verbinden kann. Ein großes Dankeschön an die Grizzly Jazz Foundation und die Deutsche Telekom und an alle, die dieses Konzert möglich gemacht haben. Gemeinsam sind wir stark und können die Welt zum Besseren verändern!"

Ebenso glücklich über das phantastische Spendenergebnis sind Bonns Generalmusikdirektor Dirk Kaftan und seine Musiker*innen vom Beethoven Orchester Bonn.

Spenden können weiterhin getätigt werden direkt an die UNO-Flüchtlingshilfe unter: IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

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