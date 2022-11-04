Imtest Netztest: Telekom hat das beste Mobilfunknetz in Deutschland.

Die Telekom hat das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Das ist das Ergebnis des Netztests von Imtest, dem Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, und Zafaco. Das Netz der Telekom erhält im Vergleich mit Vodafone und O2 als einziges die Note „sehr gut“. Die Telekom punktet vor allem im Bereich Geschwindigkeit der Datenübertragung und Sprachqualität. Die Testteams haben auch regionale Vergleiche in Hamburg, Berlin, Thüringen, Braunschweig und Nordrhein-Westfalen. gemacht. Auch hier setzt sich die Telekom in allen Testregionen an die Spitze.

„Es ist unser Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden immer das beste Netz zu bieten und sie zu begeistern. Dazu gehört schnelle, leistungsstarke und zuverlässige Technik. Der Mobilfunk-Test bestätigt, dass wir hier sehr gut unterwegs sind“, so Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Wir freuen uns, dass Imtest und Zafaco unser Netz im Gesamtvergleich der deutschen Mobilfunk-Anbieter ganz vorne sehen. Unsere Investitionen in das Netz zahlen sich aus.“

Imtest hat den Test der Mobilfunknetze so zum ersten Mal durchgeführt. Mehrere Kategorien flossen in das Ergebnis ein: Deutschlandweite Messfahrten, die Übertragungsgeschwindigkeit, Sprachqualität sowie die Netzverfügbarkeit. Für den Vergleich haben Imtest und Zafaco insgesamt mehr als 120.000 Testverbindungen quer durch Deutschland hergestellt. Die Testteams fuhren dabei durch 30 große Städte plus Landstraßen und Autobahnen. Eingeflossen sind auch die Ergebnisse der jährlichen Breitbandmessung der Bundesnetzagentur.

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