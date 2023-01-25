Analysten stufen T-Systems und Detecon als Leader für Business Consulting und Sustainability ein

Gemeinsam mit Tochter und Advisory-Säule Detecon wurde T-Systems von den Analystenhäusern Information Services Group (ISG) und Pierre Audoin Consultants (PAC) in allen deutschen Kategorien als führender Anbieter („Leader“) eingestuft. Im Survey „Digital Business Enablement und ESG Services 2022“ der ISG Provider Lens™ wurde T-Systems Germany sogar in sämtlichen Kategorien als Marktführer beurteilt. Dabei wurde in den Kategorien „Business Consulting Services“ und „Sustainability and ESG Services“ insbesondere das gemeinsame Angebot mit der Advisory-Tochter Detecon gewürdigt. Die hohe Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit spiegelt sich zudem im PAC Innovation Radar “Leaders in Sustainability-related IT Consulting & Services in Europe 2023” wider, wo T-Systems / Detecon gemeinsam mit der höchsten Bewertung „Best in Class“ ausgezeichnet wurden.

Maximalerfolg bei ISG Provider Lens™ 2022

Im Survey „Digital Business Enablement und ESG Services 2022“ erzielte T-Systems den maximal möglichen Erfolg der Einstufung als Leader in sämtlichen Kategorien „Digital Business Consulting Services“, „Digital Supply Chain Transformation Services“, „Digital Customer Experience Services“, „Sustainability and Decarbonization Services“ sowie „Digital Reality Services“. Im Bereich „Digital Business Consulting“ betonte ISG vor allem die Integration der Beratungskompetenzen von Detecon in das Gesamtportfolio von T-Systems, wodurch Kunden von der Beratung über die Entwicklung von Lösungen bis hin zur vollständigen Integration alle Leistungen aus einer Hand erhalten können. Dies beschleunigt etwa die Umsetzung digitaler Strategien und Lösungen durch schnelle Prototypen und Proof of Concepts (PoCs).

Die Existenz eines Ende-zu-Ende-Angebots lobte ISG ebenfalls in der Kategorie „Digital Customer Experience“, wo T-Systems sowohl Beratung, Konzeption, CX/UX-Design, Konfiguration, Entwicklung, Implementierung und Integration wie auch Konnektivitätslösungen auf Basis von 5G und WiFi anbietet. Im Bereich „Digital Supply Chain Transformation” wurde das umfassende Angebotsportfolio auf Basis neuer Technologien wie Big Data, RPA und KI-basierten Lösungen sowie Blockchain, VR/AR und digitaler Zwilling gewürdigt. Bei „Sustainability and ESG Services“ überzeugte wiederum das Zusammenspiel von T-Systems und Beratungstochter Detecon: So verbindet Detecon die Vorteile digitaler Technologien und Nachhaltigkeitsanforderungen beim Aufbau von Digitalisierungsstrategien, während T-Systems etwa mit Dashboard-Lösungen den Fortschritt bei Nachhaltigkeit und Emissionsreduktionen transparent visualisiert. Bei „Digital Reality Services“ wurde T-Systems schließlich unter anderem aufgrund der Existenz zahlreicher Innovation Labs und Schulungsräume mit Virtual-Reality-Equipment etwa zum Aufbau von Verständnis und Möglichkeiten im Metaverse als „Leader“ klassifiziert.

Mehr zur ISG Provider Lens-Studie 2022 finden Sie hier .

PAC Innovation Radar

Beim PAC Innovation Radar “Leaders in Sustainability-related IT Consulting & Services in Europe 2023” wurden T-Systems / Detecon gemeinsam mit der höchsten Bewertung „Best in Class“ ausgezeichnet. Konkret würdigte PAC insbesondere die Stärke der beiden Partner beim nachhaltigen Betrieb von IT-Infrastrukturen, das allgemeine Engagement für Nachhaltigkeit sowie die organisatorische Verankerung von nachhaltigkeitsbezogener Beratung und zugehörigen Services. Ebenso wurde das Ökosystem aus Partnerschaften mit nachhaltig agierenden Start-ups/Spezialisten hervorgehoben. Insgesamt schätzt Pierre Audoin Consultants für aktuelle Nachhaltigkeitsanforderungen angesichts vielfältiger Datenquellen und Hebel entlang der Wertschöpfungskette die zu bewältigende Komplexität als enorm ein. Entsprechend hoch sei die stetig wachsende Nachfrage nach externer Unterstützung. Der Reifegrad dieser Unterstützung sei jedoch ebenso heterogen wie die Strategien auf der Kundenseite.

Mehr zum PAC Innovation Radar “Leaders in Sustainability-related IT Consulting & Services in Europe 2023” finden Sie hier .

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