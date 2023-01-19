Stardesignerin Marina Hoermanseder kleidet Telekom Mitarbeitende ein

Ab 20. Januar gibt es für die Telekom Shop-Mitarbeitenden eine neue Unternehmenskleidung. Und die ist alles andere als von der Stange: Die Berliner Stardesignerin Marina Hoermanseder hat bereits Stars wie Lady Gaga, Rihanna und Heidi Klum eingekleidet. Jetzt hat sie gemeinsam mit 60 Shop-Mitarbeitenden die neue Kollektion entworfen. Anspruch war, eine modernere, nachhaltigere und vielfältige Unternehmenskleidung für die rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Shops zu kreieren. Diese soll in jedem Alter, mit jeder Figur, zu jeder Jahreszeit und bei den unterschiedlichsten Kundenkontakten tragbar sein. Insgesamt besteht das neue Sortiment aus zehn Teilen: drei T-Shirts, drei Sweatshirts, einem Hoodie, einer sportlichen Jacke, Blazer und Sakko – ergänzt um Upcycling Accessoires wie Handytasche oder Haarbänder. Die einzelnen Styles beinhalten auch das Markenzeichen der Designerin: ihre ikonische Schnalle.

Gemeinsamer Entwurf von Stardesignerin und Mitarbeitenden

Sales- & Service-Chef Ferri Abolhassan ist von der neuen Unternehmenskleidung begeistert: „Das Design basiert auf unserem Telekom ‚T‘. Gemeinsam mit unseren Shop-Kolleginnen und -Kollegen hat Marina die Kollektion sehr kreativ in Szene gesetzt. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, unsere Shop-Mitarbeitenden sollen sich wohl fühlen. Deshalb war mir wichtig, unsere Kolleginnen und Kollegen von Anfang an in die Entwicklung einzubeziehen.“

Ob die Kleidung gefällt und bequem ist, können am besten die Menschen beurteilen, die diese im täglichen Kundenkontakt tragen: Deswegen haben rund 60 Shop-Kolleginnen und -Kollegen zwischen 25 bis 56 Jahren in Workshops ihre Ideen und Wünsche an die Kleidung mit der Designerin geteilt. In einer zweiten Runde wählten die Mitarbeitenden ihre favorisierten Modelle aus und unterzogen diese einem Tragetest.

Ausgewählte Stücke aus der Kollektion von Marina Hoermanseder werden in den Love Magenta Shop aufgenommen und sind damit für alle Interessierten käuflich zu erwerben.

Shops und Kleidung punkten in Sachen Nachhaltigkeit

Wie bei der Gestaltung der Shops wurde auch bei der Unternehmenskleidung großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: Diese ist aus Biobaumwolle und recyceltem Polyester hergestellt und weitgehend GOTS zertifiziert. Der Global Organic Textile Standard (GOTS) definiert weltweit anerkannte Anforderungen für Bio-Textilien, von der Ernte der Rohstoffe über die umwelt- und sozialverträgliche Herstellung. Die nicht mehr gebrauchte Unternehmenskleidung wird recycelt und unter anderem zu trendigen Taschen und Haarbändern umgearbeitet.

Neben Nachhaltigkeit steht auch die gesellschaftliche Vielfalt im Fokus: Um Diversität im Konzern zu leben und zu fördern, steht es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängig vom biologischen Geschlecht frei, ob sie sich für Damen- oder Herrenkleidung entscheiden.

Über die Designerin

Die 36-jährige Designerin Marina Hoermanseder hat bereits für Austrian Airlines und die Österreichische Post die Dienstkleidung entworfen. Inzwischen hat sie drei Brands und ist das Highlight der Berliner Fashion Week. In der 16. und 17. Staffel der Castingshow Germanys Next Topmodel war sie Mitglied der Jury neben Heidi Klum und war unter anderem beim österreichischen Format Austrias Next Topmodel zugegen. Stars wie Naomi Campell, Rihanna, Lady Gaga, Paris Hilton oder Jennifer Lopez lassen sich in Marinas Kreationen auf dem roten Teppich ablichten.

Über Sales & Service der Telekom Deutschland

Im Bereich Sales und Service der Telekom Deutschland arbeiten an der Hotline, im Außendienst und in den Telekom Shops rund 30.000 Menschen. Gemeinsam haben sie 90 Millionen persönliche Kundenkontakte pro Jahr. Unsere Service-Techniker*innen absolvieren täglich 30.000 Außendiensteinsätze. Der Kundenservice kümmert sich rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche um die Anliegen, Wünsche und Fragen unserer Kund*innen – ob über die kostenlosen Hotline 0800 330 1000, per E-Mail, im Chat oder unsere Social Media Kanäle. Mehr dazu auf: www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/special-Kundenservice oder www.telekom.de . Wer lieber einen Telekom Shop besuchen möchte, findet den nächstgelegenen Shop hier .

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