Deutsche Telekom, Google Cloud und Ericsson erreichen Meilenstein der Netz-Transformation bei 5G cloud-native Pilot

Die Deutsche Telekom, Ericsson und Google Cloud haben einen weiteren Meilenstein ihrer strategischen Partnerschaft erreicht. In Rekordzeit implementierten sie Cloud-native Netz-Funktionen (CNFs) von Ericsson 5G Core in eine Vor-Ort-Variante von Google Distributed Cloud Edge (GDC EdgeE). In einem Labor der Deutschen Telekom AG in Österreich absolvierten die Partner erfolgreich einen VoIP-Anruf per 5G Core Standalone. Auf der für den Versuch genutzten Google Distributed Cloud Edge (GDC Edge) Infrastruktur dauerte es nur wenige Minuten, bis der erste Anruf aufgebaut, auf der Infrastruktur durchgeführt und abgeschlossen werden konnte.

Dieser Fortschritt ist ein Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen der Deutschen Telekom und Google Cloud, die im Juli 2022 angekündigt wurde. Ziel ist ein gemeinsamer Plan für die Telekommunikations-Branche, wo die Leistungsfähigkeit der Cloud näher an mobile und vernetzte Geräte an der Außenkante des Netzes gebracht wird.

Die Partner haben sich zum Ziel gesetzt, eine Branchenlösung für ein hochleistungsfähiges, skalierbares und stabiles Cloud-native Telekommunikations-Netz zu entwickeln. Ein Netz, das gleichzeitig den Sicherheits- und Datenschutz-Anforderungen der EU entspricht. GDC Edge könnte die Deutsche Telekom in der Lage versetzen, Cloud-Infrastruktur und -Services näher an den Ort zu bringen, an dem die Daten erzeugt und verarbeitet werden.

Netz-Transformation via Cloud-Services

Im Rahmen der Tests evaluierten die Partner die Vorteile, die GDC Edge für die Deutsche Telekom bei der Wartung und dem Betrieb von Telco-Cloud-Plattformen hat. Und gleichzeitig das Potential von Ericsson als CNF-Anbieter bei der Validierung von GDC Edge für die Bereitstellung der Dual-Mode-5G-Core-Lösung. Dank der Automatisierungs-Funktionen von GDC Edge und der Ericsson-Tools waren die Partner in der Lage, Cloud- und 5G-Core-Anwendung in sehr kurzer Zeit bereitzustellen. Im Durchschnitt können Infrastruktur- und Netzwerk-Implementierungen dieser Art bei herkömmlichen Cloud-Infrastrukturen bis zu mehreren Tagen oder sogar Wochen dauern. Die Ergebnisse dieses Tests sind ein deutlicher Beweis für die Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Cloud-native Netze Telekommunikations-Unternehmen wie der Deutschen Telekom bieten können.

"Die Deutsche Telekom baut eine Telco-as-a-Platform als Grundlage für konfigurierbare Cloud-Services auf. Gemeinsam mit Google Cloud und Ericsson arbeiten wir an einer Branchenlösung für den skalierbaren Netzbetrieb", sagt Armin Sumesgutner, SVP Technology Delivery und CTO Europe der Deutschen Telekom AG. "Wir werden nun unsere Reise fortsetzen, um die Vorteile in Bezug auf Resilienz und Flexibilität unter Beweis zu stellen, die für schnellere Innovation und neuer Dienste sowie ein noch besseres Kundenerlebnis erforderlich sind.“

Monica Zethzon, Head of Solution Area Core Networks, Ericsson, sagt: "Als 5G-Core-Partner der Deutschen Telekom AG sind wir stolz darauf, Teil der Cloud-Reise ihrer Netztechnik zu sein. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass Ericssons marktführender 5G Core auf GDC Edge vielversprechende Ergebnisse liefern kann. Wir entwickeln die gemeinsame Lösung weiter, um die Flexibilität bei der Bereitstellung und die betriebliche Effizienz zu gewährleisten, die unsere Service-Provider-Partner für die Monetarisierung ihrer 5G-Standalone-Investitionen benötigen."

"Von der Antizipation des Konnektivitäts-Bedarfs der Nutzer in Echtzeit bis hin zur Senkung der Betriebskosten - Cloud-native Netze ermöglichen es Telekommunikations-Unternehmen, die Leistung und Agilität ihrer Netze erheblich zu verbessern", sagte Amol Phadke, Geschäftsführer Global Telecom Industry, Google Cloud. "Wir sind begeistert von den Ergebnissen dieser ersten Google Distributed Cloud Edge-Implementierung und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom."

Eine Cloud-Lösung für die Deutsche Telekom muss ein hohes Maß an Datenschutz und Sicherheit für ihre Kunden bieten. Die Unternehmen werden in den nächsten Phasen des Pilotprojekts gemeinsam daran arbeiten, ihre hohen Standards in diesen Bereichen aufrechtzuerhalten.

Die Partnerschaft kombiniert die Netzführerschaft der Deutschen Telekom mit der umfassenden Expertise von Google Cloud in den Bereichen Cloud-native Netz-Technik, Datenanalyse und künstliche Intelligenz, um die Deutsche Telekom in die Lage zu versetzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen.

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