Bildungsreport 2022: Digitale Schule

Mit ihrem ersten Bildungsreport zeigt die Deutsche Telekom den aktuellen Status quo und die Herausforderungen auf dem deutschen Bildungsmarkt auf. Im Fokus steht die Förderung der Lernenden, die nicht nur Zugang zu Bildung und damit Teilhabe an der digitalen Gesellschaft erhalten, sondern auch Medienkompetenzen erlangen sollen. Darüber hinaus stellt der Bericht das ganzheitliche Digitalisierungskonzept der Telekom dar: von der digitalen Ausstattung der Bildungseinrichtungen über Service und Support bis zur Unterstützung der Lehrkräfte durch Trainings und Lehrmaterialien.

Digitale Teilhabe ist eine der großen Gerechtigkeitsfragen unserer Gesellschaft. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien ermöglicht den Zugang zum Wissen dieser Welt. Schulen spielen bei der Vermittlung von Digitalkompetenzen eine Schlüsselrolle: Sie müssen dafür sorgen, dass möglichst vielen Schülerinnen und Schülern der beste Bildungsweg offen steht.

Bildungspartner: Telekom

Um den Schulen die Digitalisierung zu erleichtern, hat die Telekom schon vor Jahren verschiedene Initiativen gestartet. Diese Aktivitäten fußen auf der Überzeugung , dass Schulen eine ganzheitliche Begleitung brauchen. „Der Report unterstreicht den Anspruch, den die Telekom in Bezug auf die Digitalisierung der Schulbildung im Land hat“, erklärt Stefanie Kreusel, Konzernbeauftragte Digitale Bildung und Schule. „Wir verstehen uns im wahrsten Sinne als Bildungspartner, der den Schulen, den Lehrkräften, den Lernenden und den Entscheidern ganzheitliche Unterstützung anbietet.“

Mit diesem Report werden die aktuellen Herausforderungen und Chancen bei der Digitalisierung deutscher Schulen aus der Perspektive dieser Gruppen illustriert. Zugleich wird aufgezeigt, welche Beiträge die Telekom und ihre Partner hier leisten.

Den gesamten Bericht zum Download: „Digitale Schule 2022“ .

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