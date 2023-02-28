Digitale Datenautobahn: Tank & Rast setzt auf Telekom

Die Tank & Rast Gruppe ist der führende Dienstleister an deutschen Autobahnen.

Das Unternehmen mit Sitz in Bonn ist Betreiber für den überwiegenden Teil der Autobahnraststätten und deren Tankstellen in Deutschland. Um die digitale Transformation konsequent voranzutreiben, arbeitet Tank & Rast schon seit Jahren mit dem Digitalisierungspartner Deutsche Telekom zusammen. Konkret geht es um die Digitalisierung aller Geschäftsbereiche – von Raststätten, Tankstellen über Hotels bis zur Verwaltung. Beide Unternehmen haben nun ihre Zusammenarbeit verlängert und erweitert.

Schnelles und stabiles Internet mittels Glasfaser bildet die Grundlage für die Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen von Tank & Rast. Gemeinsam mit der Telekom baut Tank & Rast dieses Datennetzwerk auf und nutzt sie für bestehende und kommende Initiativen. Darunter fallen unter anderem der Betrieb von digitalen Kassen- sowie Warenwirtschaftssystemen, Online-Bestellung über Terminals oder der weitere Ausbau von Angeboten im Bereich E-Mobility. „Durch die erweiterte Zusammenarbeit mit der Telekom setzen wir den Weg der Digitalisierung der Tank & Rast Gruppe weiter fort. Mit dem Ausbau des Glasfaser-Netzwerkes schaffen wir die Grundlage, um als führender Dienstleister an deutschen Autobahnen unseren Gästen die Grundlage für ein noch besseres digitales Kundenerlebnis zu bieten“, erklärt Peter Markus Löw, CEO der Tank & Rast Gruppe.

SD WAN: High-Speed für die Datenautobahn

Die Telekom wird die mehr als 500 Betriebe der Tank & Rast an Autobahnen, die Firmenverwaltung sowie das Tank & Rast-eigene Rechenzentrum mit schnellem, cloud-basiertem Internet verbinden, sogenanntem SD WAN. In der Fachsprache steht SD WAN als Software-defined Networking im Wide Area Network. Es kombiniert für den Datentransport unterschiedlichste Wege. Kunden brauchen diese flexiblen und dennoch sichere Anbindungen, weil der Datenverkehr in den Netzen rasant ansteigt. Und weil die Applikationen zunehmend nicht mehr in eigenen Rechenzentren, sondern in Public Clouds liegen. Damit entfällt das aufwändige Managen physischer Netze mit verteilten Zugangsknoten. Wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit wird die Anbindung der Tank & Rast-Betriebe an das leistungsfähige Glasfasernetz der Telekom sein. Glasfaser ist dafür die richtige Technologie, denn sie ist schnell, stabil und zukunftssicher.

„Wir sind der Digitalisierungspartner für Tank & Rast. Dabei unterstützen wir nicht nur ihre digitale Transformation, auch Menschen entlang der Autobahnen profitieren von dieser Partnerschaft. Ob E-Mobility, autonomes Fahren, digitale Services oder nachhaltiges Verkehrsmanagement: die Grundlage sind sichere und stabile Highspeed-Verbindungen. Für diesen wachsenden Datenhunger schaffen wir mit unserer Gigabit-Infrastruktur die Voraussetzungen entlang der Autobahnen und unterstützen den Mobilitätswandel“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH.



Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG

Dietmar Thomas

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