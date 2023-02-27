Erster kommerzieller Einsatz von Open RAN mit mehreren Partnern

In der nächsten Phase ihres Open RAN-Projekts wird die Deutsche Telekom für die ersten kommerziellen Implementierungen in Europa unter anderem mit Nokia, Fujitsu und Mavenir zusammenarbeiten. Nokia und Fujitsu wurden als Partner für eine erste kommerzielle Open-RAN-Einführung in Deutschland ab 2023 benannt. Kunden im Raum Neubrandenburg werden 2G-, 4G- und 5G-Dienste aus der bereits bestehenden Netzumgebung der Telekom Deutschland erhalten. Darüber hinaus wurde Mavenir als Partner für eine erste Multi-Vendor-Einführung im europäischen Footprint der Telekom ab 2023 ausgewählt.

„Open RAN ist entscheidend für die Strategie der Deutschen Telekom, eine größere Anbietervielfalt zu fördern und kundenorientierte Innovationen im Funkzugangsnetz zu beschleunigen“, unterstreicht Claudia Nemat, Vorständin für Technologie und Innovation. „Gemeinsam mit Nokia, Mavenir und anderen Partnern aus dem Ökosystem werden wir unsere ersten kommerziellen Implementierungen als Sprungbrett nutzen, um Open RAN für den Makro-Einsatz im großen Maßstab bereit zu machen, so dass es die bevorzugte Technologie für zukünftige Netze werden kann.“

„Open RAN hat sich in den vergangenen Monaten bei Stabilität als auch Leistung erheblich verbessert. Das gibt uns das Vertrauen für eine kommerzielle Einführung. Gemeinsam mit Nokia, Mavenir und anderen Partnern aus dem Ökosystem werden wir die Entwicklung von Open RAN beschleunigen. Wir werden den Weg für eine Einführung im großen Maßstab bereiten", sagt Abdu Mudesir, Group CTO Deutsche Telekom und Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland.

Open Fronthaul für Interoperabilität

Herkömmliche Funkzugangsnetze werden als integrierte Lösungen eines einzigen Anbieters bereitgestellt. Open RAN öffnet Schnittstellen zwischen verschiedenen Teilen des Funkzugangsnetzes, so dass die Betreiber Komponenten verschiedener Anbieter einsetzen können. Die offene sogenannte Fronthaul-Schnittstelle hat die O-RAN ALLIANCE definiert und das European Telecommunications Standards Institute (ETSI) übernommen. Sie ermöglicht die Interoperabilität zwischen diesen Komponenten. Die Betreiber können daher an einem Standort eine Basisbandeinheit eines Herstellers mit einer Funkeinheit eines anderen Herstellers kombinieren.

Die Standorte in Neubrandenburg basieren auf einer offenen RAN-Architektur mehrerer Anbieter mit offener Fronthaul-Unterstützung und Geräten von Nokia und Fujitsu. Nokia wird die Basisbandeinheiten liefern. Die O-RAN-kompatiblen Remote Radio Units (O-RUs) werden von Nokia und Fujitsu bereitgestellt.

Für den Einsatz in Europa wird Mavenir die Cloud-Native-Basisbandsoftware für die verteilten 4G- und 5G-Einheiten (O-DU) und die zentralen Einheiten (O-CU) bereitstellen, auch für die offenen Fronthaul-basierten mMIMO-Funkeinheiten. Weitere Partner werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Vorantreiben des offenen RAN-Ökosystems

Die Telekom ist seit der Mitbegründung des xRAN-Forums 2016 ein Vorreiter für offenes RAN. Dies führte 2018 zur Gründung der von Telekommunikationsunternehmen geführten O-RAN ALLIANCE.

2021 startete die Telekom ihr O-RAN Town-Pilotprojekt in Neubrandenburg, Dort galt es einen Multivendor-Hochleistungsbetrieb in einem bestehenden Netz zu testen, zu bewerten und Betriebserfahrungen zu sammeln. Nach Abschluss des O-RAN Town-Pilotprojekts hat die Telekom kürzlich ihre Erkenntnisse in einem Whitepaper veröffentlicht.

Der Konzern hat auch mit anderen führenden europäischen Betreibern zusammengearbeitet (Open RAN MoU-Gruppe), um die Entwicklung eines offenen RAN-Ökosystems und von Lösungen voranzutreiben. In ihrem jüngsten Bericht wird die Agenda der Betreiber für 2023 unter den drei Hauptthemen Reifegrad, Sicherheit und Energieeffizienz dargelegt.

Besuchen Sie uns - in Barcelona oder im Internet

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 27. Februar bis 2. März 2023 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 am Stand 3M31 und in Halle 8.1 am Stand 8.1C14 im 4YFN ("Four years from now"). Wir freuen uns, Sie dort begrüßen zu dürfen. Das Bühnenprogramm wird live gestreamt. Bitte besuchen Sie: mwc.telekom.com

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil