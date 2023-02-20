Im Weißbuch gebündelt: Erkenntnisse aus O-RAN Town

Die Deutsche Telekom war von Anfang an ein Vorreiter der Open-RAN-Initiative. Das RAN zu öffnen, um ein intelligentes und interoperables System zu ermöglichen, macht vielfältig Sinn. Es entsteht ein robusteres Ökosystem. Dieses ermöglicht den Mobilfunkbetreibern, Komponenten verschiedener Anbieter zu kombinieren, die Bereitstellung zu automatisieren und flexibler zu gestalten sowie die Innovation von Diensten zu fördern. Open RAN hat seither große Fortschritte gemacht und reift weiter. Es überrascht nicht, dass das Gesamtkonzept auch seine eigenen Komplexitäten mit sich bringt. Um einen möglichst großen Einfluss auf die Entwicklung offener RAN-Lösungen zu haben, setzt die Deutsche Telekom vorrangig auf die Entwicklung von offenem RAN mehrerer Anbieter für einen skalierten, leistungsstarken Einsatz in einer bereits bestehenden Betreibernetzumgebung (Brownfield-Ansatz).

Um die technologischen, einsatzbezogenen und betrieblichen Herausforderungen zu bewerten, haben wir eine herstellerübergreifende offene RAN-Lösung in unserer Live-Umgebung in Deutschland getestet. Das Pilotprojekt, das wir O-RAN Town genannt haben, wurde in Neubrandenburg eingerichtet. Im Juni 2021 wurde der erste Standort in O-RAN Town in Betrieb genommen. Er bietet 5G-Dienste mit Massive MIMO, die in das Live-Netz integriert sind. Gemeinsam mit unseren Technologiepartnern Mavenir, Dell Technologies, Intel, NEC und Fujitsu haben wir erfolgreich eine offene RAN-Lösung in das Live-Netz der Telekom Deutschland integriert.

Die Ergebnisse und Erfahrungen des O-RAN Town-Versuchs bekräftigen unser Bestreben, Open RAN zur bevorzugten Technologie für künftige Netze zu machen - und unseren Kundinnen und Kunden in Europa die Vorteile zu erschließen. Die Erkenntnisse aus O-RAN Town erweitern auch unseren Beitrag zu den Aktivitäten der Open-RAN-MoU-Gruppe der europäischen Betreiber. Diese treiben verschiedene Aspekte des Open-RAN-Ökosystems durch eine Reihe von Maßnahmen voran. Die Themen reichen von Produktreife bis zu Sicherheit und Energieeffizienz. Nicht zuletzt haben die Erfahrungen uns bei der Vorbereitung der nächsten Etappe unserer eigenen Open-RAN-Reise bei der Festlegung von Anforderungen und der Entscheidungsfindung unterstützt. Wie bereits im Dezember angekündigt, qualifiziert die Deutsche Telekom Anbieter, um eine erste kommerzielle Einführung von Open RAN ab 2023/24 vorzubereiten. Download Whitepaper