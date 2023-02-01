Exklusive Telekom Angebote zum Verkaufsstart der Samsung Galaxy S23-Reihe.

Mit der neuen Samsung Galaxy S23-Reihe bietet die Telekom die neuesten Flaggschiffe aus dem Hause Samsung an. Ihr Produktversprechen: „Mach die Bilder deines Lebens“. Entsprechend beeindrucken die Smartphones mit den besten Kameras und dem schnellsten Prozessor des südkoreanischen Elektronikkonzerns. Selbst nachts bei Dunkelheit liefern das Samsung Galaxy S23, S23 + und S23 Ultra detailreiche Fotoergebnisse. Das leistungsstärkste Modell der S-Reihe ist das S23 Ultra. Mit seiner 200 Megapixel-Kamera setzt es bei 8K-Videos sowie heller und dunkler Umgebung neue Maßstäbe. Auch Gaming bringt das Flaggschiff aufs nächste Level: Während der neue Snapdragon-Prozessor flüssige Grafiken aufs Display zaubert, sorgt der ausdauernde Akku für langanhaltenden Gaming-Spaß. Dank integriertem S-Pen lässt es sich präzise bedienen. Je nach Modell gibt es die Smartphones in vier Farben, die alle von der Natur inspiriert sind: Phantom Black, Cream, Green und Lavender.

Der Kauf eines Modells aus der neuen Samsung S23-Reihe bei der Telekom lohnt sich. Im Aktionszeitraum ab dem 1. Februar bietet das Unternehmen vier attraktive Angebote. Voraussetzung ist, dass die Kund*innen entweder verbindlich vorbestellen, ihre Altgeräte tauschen, ihren Vertrag verlängern oder einen neuen abschließen. „Mit Freude bieten wir unseren Kund*innen bereits vor Verkaufsstart attraktive Angebote zur innovativen Samsung Galaxy S23-Reihe aus dem Hause Samsung. Denn als Innovationsführer wollen wir unseren Kund*innen einmal mehr den Zugang zu brandneuen Smartphones ermöglichen – und das im besten Netz“, so Torsten Brodt, Leiter Mobilfunk und Konvergenz, Telekom Deutschland.

Alle Angebote im Überblick

Altgerät eintauschen und Geld sowie Ressourcen sparen

Die Telekom bietet privaten Endkund*innen ab 18 Jahren die Möglichkeit, gebrauchte Smartphones einzusenden und zu verkaufen. Der Wert des Geräts wird dann beim nächsten Vertragsabschluss oder einer Vertragsverlängerung mit der Telekom verrechnet. Mit dem Verkauf schenken die Kund*innen ihrem Gerät ein zweites Leben und sparen auch noch Geld. Für eines der neuen Samsung Smartphones S23 lassen sich im Aktionszeitraum sogar bis zu 150 Euro Trade-In-Bonus erzielen 1 . Mit dem Rücknahmeprozess unterstützt die Telekom die Kreislaufwirtschaft, deshalb kennzeichnet ihn das eigene Nachhaltigkeitslabel #greenmagenta. Wer sein altes Smartphone bis zum 30. April 2023 über diesen Link verkauft, erhält folgende Aktionsboni:

150 Euro Ankaufsbonus gibt es beim Kauf eines:

Samsung Galaxy S23 Ultra

100 Euro Ankaufsbonus gibt es beim Kauf eines:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 +

Samsung Galaxy S22

Schnell vorbestellen und mehr Speicher-Upgrade sichern

Vom 1. bis zum 16. Februar können Kund*innen beim Bestellprozess auf die nächstgrößere Speichervariante upgraden und ohne Aufpreis vorbestellen. Das gilt für das Galaxy S23 in 128 GB, S23 + in 256 GB oder S23 Ultra in 256 GB.

Telekom Vertrag abschließen und Zubehörgutschein erhalten

Wer bis zum 31. März 2023 zum Beispiel ein Samsung Galaxy S23 Ultra über die Telekom kauft, bekommt einen Samsung Zubehörgutschein im Wert von 150 Euro. Voraussetzung ist eine Vertragsverlängerung oder ein neuer Vertrag über eine Erst- oder Zweitkarte (MagentaMobil, Pluskarte, Business Mobil). Um den Gutschein zu erhalten, ist eine Registrierung inklusive eines Erwerbsnachweises bis zum 15. April 2023 unter aktionspromotion.de/samsung2023 erforderlich. Der Aktionsgutschein ist bis zum 30. April 2023 einlösbar.

240 Euro Cashback: Kauf eines Samsung Galaxy S23 und Vertragsabschluss

Neukund*innen können sich 240 Euro als Cashback sichern. Dazu schließen sie im Aktionszeitraum einen neuen MagentaMobil Mobilfunk-Vertrag mit oder ohne Endgerät mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten ab 2 . Um die Gutschrift zu erhalten, registrieren sie sich über telekom.de/cashback-einloesen und legen ihre erste Mobilfunkrechnung vor 3 . Der Betrag wird nach Ablauf der Widerrufsfrist auf das Girokonto überwiesen.

Preisübersicht:

Samsung Galaxy S23

Ohne Vertrag ist das S23 in der 128 GB Variante für 949 Euro erhältlich, mit 256 GB Speicher für 1.009 Euro. Zusammen mit dem Mobilfunktarif MagentaMobil L gibt es das Smartphone schon ab 1 Euro.

Samsung Galaxy S23 +

Das Galaxy S23+ gibt es mit 256 GB für einen Preis von 1.199 Euro, und mit dem Vertrag MagentaMobil M bereits für 49,95 Euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Das Smartphone S23 Ultra können Kund*innen in der 256 GB Variante für 1.399 Euro erwerben, mit 512 GB für 1.579 Euro. Im MagentaMobil L mit Premium Plus gibt es das Modell mit 256 GB bereits ab 49,95 Euro. Das gilt bis zum 16. Februar 2023 auch für die Speichervariante mit 512 GB.

1 Eignet sich das Smartphone nicht mehr für eine weitere Verwendung, werden die Wertstoffe in einem modernen Recycling-Prozess zurückgewonnen.

2 Ausgeschlossen sind PlusKarten-Tarife, Young-Tarife, Special-Tarife, DTAG-, For Friends-Tarife, und Datentarife

3 Bis zum 30. September 2023

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