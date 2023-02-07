Telekom stellt Gespräche in die Türkei und nach Syrien kostenfrei

Update 16.02.2023 - Aufgrund der weiterhin dramatischen Lage in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien verlängert die Deutsche Telekom ihr Angebot der kostenfreien Telefonie in und aus diesen Ländern um eine Woche (bis Freitag den 24.02.2023 um 24.00 Uhr).



Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen der Katastrophe und wir danken den Helferinnen und Helfern vor Ort.

Telekom spricht Erdbebenopfern Mitgefühl aus

Telefonate in und aus der Türkei beziehungsweise in und aus Syrien kostenfrei

Spende über eine Million Euro an "Aktion Deutschland hilft"

Aufgrund der aktuellen Lage und der großen Herausforderung für die Beteiligten schaltet die Telekom allen Telekom- und congstar Kunden rückwirkend ab dem 06.02.2023 (00:00 Uhr) bis zum 15.02.2023 (24:00 Uhr) Telefonate und SMS aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien über das Mobilfunk- und Festnetz der Telekom kostenfrei.

Weiterhin ermöglicht der Konzern Telekom- und congstar Kunden in der Türkei und in Syrien bis zum 15.02.2023 ein kostenloses Roaming für Daten, SMS und Sprachdienste.Prepaid Kunden werden entsprechende bereits verbrauchte Guthaben nachträglich gutgeschrieben.

Angehörige der Betroffenen der Erdbebenkatastrophe können so leichter in Verbindung bleiben. Auch Helfer vor Ort werden dadurch unterstützt. Zudem spendet der Konzern eine Million Euro an die " Aktion Deutschland hilft ".

"Die Bilder und Berichte, die uns aktuell aus der Türkei und Syrien erreichen, machen tief betroffen und traurig. Wir denken an die Opfer und deren Angehörige. Und wir hoffen darauf, dass die Verschütteten gerettet werden", schrieb der Telekom-Vorstandsvorsitzende Höttges im sozialen Netzwerk LinkedIn . "Wir reagieren auf die Hilflosigkeit so vieler Betroffener aber nicht nur mit Mitgefühl, sondern mit konkreter Hilfe." Die Solidarität sei groß. Viele Kolleginnen und Kollegen der Telekom hätten selbst Angehörige in der Türkei oder Syrien.

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