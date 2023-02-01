Mit 5G-Hybridlösung zuhause schneller surfen und ausfallsicher telefonieren

Mit Hybrid 5G bündelt die Telekom das Festnetz und den Mobilfunk für ein ausfallsicheres und schnelles Internet: Mit dem MagentaZuhause Hybrid Tarif oder der Hybrid 5G-Zubuchoption stehen den Kund*innen ab dem 1. Februar bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload über das Mobilfunknetz zur Verfügung. Natürlich zusätzlich zur vorhandenen Bandbreite aus dem Festnetz. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Mobilfunkversorgung mit dem 5G Standard. Und auch Kund*innen mit LTE-Versorgung erhalten deutlich mehr Geschwindigkeit.

Schnell und sicher: Festnetz und Mobilfunk kombiniert

Moderne Technik macht es möglich: Der WLAN-Router Speedport Smart 4 schaltet eigenständig die Bandbreite des 5G-Netzes hinzu, wenn Daten schneller übertragen werden könnten, als es die Festnetzleitung zulässt. Etwa wenn die ganze Familie im Internet surft und beim Streaming oder Gaming große Datenmengen übertragen werden. Auch im Homeoffice bietet Hybrid 5G mehr Geschwindigkeit. Mit der Power zweier Netze sind außerdem Internetausfälle nahezu ausgeschlossen: Sollte der Festnetzanschluss einmal beeinträchtigt sein, surfen und telefonieren die Nutzer*innen automatisch über das Mobilfunknetz weiter.

5G-Standard für das Heimnetzwerk mit dem Hardware-Duo der Telekom

Damit Kund*innen die Vorteile von Hybrid 5G nutzen können, sind ein Speedport Smart 4 und ein 5G-Empfänger notwendig. Der wetterfeste 5G-Empfänger wird außen am Gebäude beispielsweise an der Fassade, an einer Fensterbank oder einem Fenster angebracht. Dort empfängt er die Signale des 5G-Netzes am besten. Über ein flaches Netzwerkkabel, das einfach durch den Fensterrahmen gelegt wird, verbindet man ihn mit dem Router. Anschließend richtet sich der Speedport Smart 4 automatisch am Telekom Festnetzanschluss ein. Die Installation ist kinderleicht und kann von Kund*innen eigenständig übernommen werden. Gegen Aufpreis ist es aber auch möglich einen Installationsservice der Telekom zu buchen.

Der Speedport Smart 4 ist für 6,95 Euro im Monat oder einmalig für 189,99 Euro zu haben. Der 5G-Empfänger ist monatlich für 7,95 Euro oder einmalig für 359,99 Euro erhältlich. Kund*innen ohne Router können den Speedport Smart 4 im Bundle mit dem 5G-Empfänger für 12,95 Euro im Monat mieten oder einmalig 529,99 Euro kaufen.

Bandbreite bequem hinzubuchen

Die Hybrid 5G-Zubuchoption ist für Telekom Kund*innen mit einer geringen DSL-Bandbreite (MagentaZuhause XS und S mit max. 16 Mbit/s) kostenlos, in allen anderen MagentaZuhause Tarifen kostet sie 4,95 Euro im Monat. Der MagentaZuhause Hybrid Tarif ist für 24 Monate für 34,95 Euro monatlich erhältlich, danach für 39,95 Euro im Monat. VIDEO

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil