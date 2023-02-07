Rekord-Grammy-Gewinnerin Beyoncé live in Deutschland: Prio-Tickets für Telekom-Kund*innen

Weltstar auf Tour: Beyoncé startet am 10. Mai ihre „RENAISSANCE WORLD TOUR”. Die frisch ausgezeichnete Rekord-Grammy-Gewinnerin spielt dabei auch erstmals seit sechs Jahren wieder live vor Publikum in Deutschland. Telekom-Kund*innen können für die drei Konzerte in Köln (15. Juni, RheinEnergie Stadion), Hamburg (21. Juni, Volksparkstadion) und Frankfurt (24. Juni, Deutsche Bank Park) ab Mittwoch, 8. Februar, 10 Uhr, 48 Stunden vor dem offiziellen Vorverkauf Tickets erwerben.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unseres Treueprogramms Magenta Moments in Kooperation mit unserem Partner Live Nation Tickets für Beyoncé 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart anzubieten“, sagt Christin Zörner, Leiter Customer Experience & Data Analytics Telekom Deutschland. „Beyoncé ist eine der bedeutendsten – wenn nicht gar die bedeutendste Musikerin - dieses Jahrtausends.“

Erfolgreichste Grammy-Gewinnerin aller Zeiten

Die US-Amerikanerin ist seit Sonntagnacht die erfolgreichste Grammy-Gewinnerin aller Zeiten. Die Ausnahmekünstlerin erhielt beim weltweit begehrtesten Musikpreis ihre Auszeichnungen 29 bis 32. So viele wie kein anderer jemals zuvor. Ihr aktuelles Album "Renaissance" wurde unter anderem mit dem Grammy für das beste Dance/Electronic Album gewürdigt. Bisher war der 1997 verstorbene Dirigent Georg Solti mit 31 Grammys Rekordhalter. Beyoncé liegt auch bei den Nominierungen an der Spitze. Allerdings gleichauf mit ihrem Ehemann Jay-Z. Beide bringen es auf 88.

Die Telekom hat die Verleihung der 65. Grammy Awards in Deutschland exklusiv auf MagentaMusik und MagentaTV gezeigt. Die Show ist in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik abrufbar.

Tour durch Europa und Nordamerika

Die von Parkwood Entertainment produzierte und von Live Nation promotete „RENAISSANCE WORLD TOUR“ beginnt am 10. Mai in der Friends Arena in Stockholm und macht in ganz Europa Halt, unter anderem im Juni in Köln, Hamburg und Frankfurt sowie in Cardiff, Edinburgh, Sunderland, Paris, London, Marseille, Amsterdam und Warschau und weiteren Städten. Die Tournee geht dann weiter durch Nordamerika mit Shows in Toronto, Chicago, East Rutherford, Atlanta, Las Vegas, Los Angeles, Houston und vielen anderen.

Exklusive Magenta Moments Angebote seit September 2022

Magenta Moments ist seit September 2022 das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten Telekom- Kund*innen Kunden regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta App können sich alle Telekom-Kundinnen im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.



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