Deutsche Telekom leitet Aufbau der Hochsicherheitsnetze in der EU

Die Europäische Kommission hat die Deutsche Telekom ausgewählt, den Aufbau der EU-weiten hochsicheren Kommunikationsinfrastruktur EuroQCI zu leiten und zu koordinieren. Unter dem Projektnamen „PETRUS“ übernimmt die Telekom die Rolle des Koordinators zusammen mit den Partnern Airbus DS, Thales SIX und AIT sowie einer Gruppe von Experten aus Wissenschaft und Industrie.

EuroQCI wird Verschlüsselungsmethoden aus der Quantenphysik nutzen und ein wichtiger Pfeiler für ein sicheres europäisches Kommunikationsnetz. So erlangt die gesamte EU einen Zugewinn an Cybersicherheit und digitaler Souveränität.

Eine wichtige Nutzergruppe von EuroQCI werden Regierungsbehörden sein, die für die Übermittlung vertraulicher Informationen ein besonders hohes Maß an Sicherheit benötigen. Künftig wird die Infrastruktur auch Funktionen für Unternehmen und Bürger bieten, wie digitale Signaturen, Authentifizierung und sichere elektronische Stimmabgabe.

Harmonisierung der Normen für die digitale Zukunft Europas

Als Koordinator des PETRUS-Projektes wird die Deutsche Telekom die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Behörden bei der Entwicklung von EuroQCI-Projekten innerhalb der 27 EU-Mitgliedsstaaten steuern. Eine enge Abstimmung ist hier notwendig, um gemeinsame technische Standards zu definieren und eine nahtlose Interoperabilität zu gewährleisten.

EuroQCI ist eine Säule des Programms der Kommission für Quantentechnologien. Ziel der Kommission ist EuroQCI zu einem Quanteninternet auszubauen, das Quantenprozessoren und -sensoren miteinander verbindet und eine EU-weite verteilte Quantencomputer- und -kommunikationsfähigkeit ermöglicht. Die Initiative hilft der EU, die Ziele der digitalen Dekade zu erreichen. Eines der Ziele ist, bei den Quantenfähigkeiten an der Spitze zu stehen und ist ein somit wichtiger Bestandteil der EU-Strategie für Cybersicherheit.

„Als Koordinator des PETRUS-Projektes tragen wir dazu bei, Europa zu einem Vorreiter in der Quantenkommunikation zu machen und die Souveränität und Sicherheit der Kommunikation in der EU zu stärken.“ sagt Daniela Theisinger, Managing Director Deutsche Telekom Global Business BeLux / France, zuständig für das Geschäft mit den europäischen Institutionen. „Diese Infrastruktur wird den Bürgern, Unternehmen und unseren europäischen Institutionen einen echten Nutzen bringen.“ Die Deutsche Telekom und ihre Partner bringen langjähriges Know-how und Erfahrung bei der Umsetzung innovativer Technologieprojekte sowie ein starkes Engagement für Forschung und Entwicklung im Bereich der Kommunikationssicherheit mit.

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