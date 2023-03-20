Exklusiv: Adel Tawil präsentiert neues Album live bei der Telekom



Live-Premiere: Adel Tawil performt erstmals die Songs seines neuen Albums „Spiegelbild" im Telekom-Format „Studio Sessions“. Abgerundet wird die besondere Show im kleinen Rahmen mit großen Hits wie „Lieder“ oder „Ist da jemand“. Fans können den einzigartigen Auftritt am 3. April ab 20.15 Uhr zuhause und unterwegs bei MagentaTV , Kanal 141 bei Standardbelegung und beim Sender #dabeiTV, auf MagentaMusik und auf den entsprechenden Social Media-Kanälen verfolgen. Der Beitrag steht im Anschluss auf Abruf in der Megathek von MagentaTV zur Verfügung.

„Adel Tawil ist einer der talentiertesten und beliebtesten Musiker des Landes“, sagt Arnim Butzen, Telekom-TV-Chef. „Er wird bei den ‚Studio Sessions‘ seine Fähigkeiten als Texter und Sänger zeigen. Über MagentaTV und MagentaMusik können Fans von unterwegs oder zuhause #dabei sein.“

Der Berliner freut sich auf den Auftritt in intimer Atmosphäre. „Ich kann es kaum erwarten, bei den ‚Studio Sessions‘ aufzutreten. Es wird ein besonderer Moment, meine neuen Songs zu teilen. ‚Spiegelbild‘ ist ein sehr persönliches Album geworden, das mir sehr am Herzen liegt.“

Kraftvolle Introspektiven

Adel Tawil zählt mit mehr als 5,2 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Bekanntheit erlangte er Ende der 90er als Mitglied der Band „The Boyz“. Der Durchbruch folgte 2003 mit Annette Humpe. Als Teil des Pop-Duos Ich + Ich feierte er mit Hits wie „Vom selben Stern“ Chart-Erfolge. Nach Auflösung der Band etablierte er sich als Solokünstler. Sein erstes Album „Lieder“ (2013) wurde in Deutschland fünffach mit Gold ausgezeichnet.

Vor knapp vier Jahren hat Adel Tawil mit „Alles Lebt“ sein bislang letztes Album veröffentlicht. Danach zog er sich aus dem Musikgeschäft zurück, um sich mehr auf seine Familie zu konzentrieren. Am 3. März erschien sein viertes Studioalbum „Spiegelbild“. Der Berliner stellt mit New Wave, EDM, Afrobeats und Balladen seine stimmliche Bandbreite unter Beweis. Im Mittelpunkt stehen persönliche Geschichten rund um Liebe, Verlust und Selbstfindung, die er auch auf seiner Tournee präsentieren wird. Diese startet am 17. Juni in München. Weitere Infos unter adel-tawil.de .

Adel Tawil auch bei MagentaMusik Originals

Neben der exklusiven Studio-Session zeigt die Telekom auch drei MagentaMusik Originals -Folgen mit Adel Tawil. Am 28. März im Format „Fühl ich“ mit zwei Folgen und am 30. März im Format „Wortspiel“. Der Künstler gewährt unter anderem exklusive Einblicke in die Entstehung von „Spiegelbild" und die Inspiration hinter den neuen Songs.

Mit MagentaMusik Originals fördert Telekom in Zusammenarbeit mit der Musikindustrie deutscher Musiker*innen. In der Serie werden seit dem November 2022 in unregelmäßiger Reihenfolge Künstler*innen und ihr Schaffen vorgestellt. In den Formaten wie „Fühl ich“ oder „Wortspiel“ kommen unter anderem Gregor Hägele, Leslie Clio, Ben Zucker, Kelvin Jones, Madeline Juno, Alexa Feser und Esther Graf zu Wort.

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