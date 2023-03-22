MagentaTV: Drama, Talk und noch viel mehr!

MagentaTV- Kund*innen können sich wieder auf viele neue Streaming-Highlights freuen. Dazu gehören hochwertige Filme und Serien wie die dritte Staffel der erfolgreichen Mafia-Serie „Godfather Of Harlem” mit Oscar-Preisträger Forest Whitaker als exklusive Deutschlandpremiere. Hinzu kommt eine brandneue Ausgabe des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ mit Sängerin und Influencerin Sarah Engels sowie die Verfilmung der erfolgreichen Buchreihe „Apotheker Melchior“. Im Mai startet außerdem die dänische Krimi-Serie „Who Shot Otto Müller”. Darin geht es um die Suche nach der Antwort auf die titelgebende Frage.

„Godfather Of Harlem”: Die dritte Staffel der beliebten Drama-Serie

In der dritten Staffel von „Godfather Of Harlem” kämpft Oscar-Preisträger Forest Whitaker in der Rolle des Bumpy Johnson weiterhin mit anderen Thronanwärtern – genauer gesagt mit der kubanischen Mafia aus dem benachbarten Spanish Harlem. Ziel ist die Kontrolle über den gesamten New Yorker Stadtteil. Durch die Konfrontation mit den Kubanern geraten Bumpy, seine Angehörigen und seine Community nicht nur ins Fadenkreuz der rivalisierenden Italiener, sondern werden auch zur Zielscheibe rücksichtsloser lateinamerikanischer Attentäter. Schließlich spielt auch noch der CIA eine entscheidende Rolle. „Godfather of Harlem“ schildert die Kollision der kriminellen Unterwelt im New York der 1960er-Jahre mit der Bürgerrechtsbewegung vor dem Hintergrund einer in der US-amerikanischen Geschichte höchst turbulenten Zeit.

Die ersten zwei Staffeln von „Godfather of Harlem“ stehen bereits in der Megathek zur Verfügung und auch die dritte Staffel des Mafia-Dramas kann hier nun ab dem 11. Mai exklusiv und ohne Aufpreis gestreamt werden.

„Verona Pooth – More than Talking“: Aufs Glatteis mit Sarah Engels

Verona Pooth ist wieder für das MagentaTV Original „Verona Pooth – More than Talking“ unterwegs. Für die bereits vierte Folge ihres Talkformats lädt sie die Sängerin und Influencerin Sarah Engels zum intensiven und persönlichen Talk ein. Bei einer Temperatur von minus acht Grad treffen sich die beiden Frauen in der Eissportarena im rheinischen Bergisch Gladbach auf eine Tasse Tee. Im Gespräch geht es um den Spagat zwischen Familienleben und Beruf, frühe Erfolge und Zukunftsträume. Auch die neue Folge verspricht wieder ein extra „More“ zum Talk. Denn Verona Pooth hat nicht ohne Grund ausgerechnet eine Schlittschuhbahn als Ort des Geschehens ausgewählt. Der Sport weckt in Sarah Engels Erinnerungen, an die sie auch sogleich wieder anknüpfen kann.

Schon ab dem 23. März können Kund*innen von MagentaTV die neue Episode von „Verona Pooth – More than Talking“ exklusiv bei MagentaTV abrufen.

„Melchior, der Apotheker”: Sechsteilige Krimi-Serie nach dem Bestseller

Der sechsteilige Mittelalter-Krimi „Melchior, der Apotheker“ dreht sich rund um den Titelhelden Melchior Wakenstede, der auf ungewöhnliche und zum Teil magische Weise Kriminalfälle löst und so den Machtspielen und Intrigen seiner Feinde trotzen kann. Eine atmosphärisch packende Serie, die stets eine ungeheure Spannung zwischen mythischen Geheimnissen und rationaler Ermittlertätigkeit hält.

Im Jahr 1422 versetzt eine Mordserie die mittelalterliche Stadt Tallinn in Aufregung. Als die Leiche eines berühmten Ordensritters auf ungewöhnliche Weise geschändet wird, übernimmt Melchior Wakenstede (Märten Metsaviir) die Ermittlungen. Der junge Mann ist nicht nur ein anerkannter Apotheker, Gerüchten zufolge kann er auch mit den Toten kommunizieren. Zu seiner Überraschung führen ihn die Spuren schnell in ein Dominikanerkloster, wo er selbst Opfer eines gefährlichen Anschlags wird. Melchior überlebt, doch er fragt sich: Wollte ihn jemand in die Irre führen? Er fühlt sich verraten und entwickelt sogar Zweifel an seinem eigenen Lehrling. Nichtsdestotrotz ermitteln sie weiter – bis Melchior einen unverhofften Hinweis erhält, der ihn zur ersehnten Lösung führt. Es scheint, als habe eine lange zurückliegende Tragödie nun Rache gefordert und so die Mordserie ausgelöst. Doch auch nachdem der Mörder gefasst scheint, erwarten Melchior und seine Frau eine böse Überraschung, die das Leben der beiden erneut in Gefahr bringt.

Die Serie „Melchior, der Apotheker“ basiert auf den erfolgreichen „Apotheker Melchior“-Romanen des estnischen Schriftstellers Indrek Hargla, und steht ab dem 5. Mai für MagentaTV Kund*innen exklusiv und kostenlos in der Megathek zur Verfügung.

„Who Shot Otto Müller”: Estnische Krimi-Serie um einen mysteriösen Mordfall

Der berüchtigte Geschäftsmann und ehemalige sowjetische Wrestling-Champion Otto Müller wird an seinem 65-jährigem Geburtstag ermordet, was seine acht anwesenden Familienmitglieder prompt unter Verdacht geraten lässt. In acht fesselnden Episoden begibt sich das Krimi-Drama auf die Suche nach einer Antwort auf die alles entscheidende Frage: Who shot Otto Müller?

Nach der Ermordung des legendären Otto Müller (Jaan Rekkor) nehmen Detective Gabriel Vanem (Tambet Tuisk) und Agnes Maramaa (Doris Tislar) die Ermittlungen auf. Unter Verdacht stehen neben seinen Kindern und seiner Ex-Frau auch seine neue Geliebte, seine lang verschollene Schwiegertochter und sein bis dato unbekannter Neffe. Während sie ein Familienmitglied nach dem anderen verhören, wird Gabriel und Agnes schnell klar: Alle Anwesenden hätten einen Grund und ein Motiv, das ungeliebte Familienoberhaupt auszuschalten. Doch keiner will gestehen. Jede*r von ihnen erzählt eine eigene Version der Nacht, in der ihr Vater, Groß- oder Schwiegervater, Ex-Mann oder Liebhaber gestorben ist. Um hinter die Wahrheit zu kommen, muss das Ermittler-Duo eine geschickte Verhörstrategie entwickeln, die neben familieninternen Fehden auch Kämpfe um Geld, Macht und Liebe offenlegen kann.

„Who Shot Otto Müller?“ startet am 29. Mai nur bei MagentaTV und ist dort ohne Zusatzkosten in der Megathek abrufbar.

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