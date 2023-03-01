Flexibel und sicher in Echtzeit zusammenarbeiten: Neue Funktionalitäten in der MagentaCLOUD

Ab sofort erweitert die Deutsche Telekom ihren MagentaCLOUD Online-Speicher um die Online-Office-Lösung von Nextcloud, auf Basis von Collabora Online. Mit ihr können Nutzerinnen und Nutzer ihre Office-Dateien, beispielsweise Textdateien, Tabellenkalkulationen und Präsentationen, allein oder gemeinsam in Echtzeit bearbeiten. Das Teilen der Dokumente mit anderen erfolgt über einen Freigabelink oder die persönliche Freigabe per E-Mail. Nutzen alle Beteiligten die MagentaCLOUD, kann dies noch einfacher durch eine interne Freigabe erfolgen. Kundinnen und Kunden können Office-Dokumente auch über die MagentaCLOUD-App auf einem Tablet oder einem Mobiltelefon bearbeiten. Die Installation einer zusätzlichen Software ist nicht notwendig. Sie können auch alle Dateien bereits auf den Geräten verschlüsseln und anschließend in die MagentaCLOUD hochladen – ein Extra an Sicherheit dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen Kundinnen und Kunden die Office Suite nicht separat erwerben. In den MagentaCLOUD-Tarifen M, L, XL und XXL sind sie integriert. Die MagentaCLOUD richtet sich an Privatkundinnen und -kunden.

Für die Integration der Kollaborationsfunktionalitäten und deren Weiterentwicklung holt sich die Telekom das deutsche Partnerunternehmen Nextcloud an Bord.

MagentaCLOUD läuft auf der Open Telekom Cloud-Infrastruktur der Deutschen Telekom in Biere bei Magdeburg. So erfüllt sie die strengen Anforderungen der deutschen und europäischen Datenschutzgesetze und -verordnungen. Die Open Telekom Cloud und auch die Nextcloud Software sind Open-Source-basiert. Der Open-Source-Ansatz bündelt die Kräfte aller Beteiligten und gewährleistet eine hohe Skalierbarkeit, Sicherheit und schnelle Innovationen.

MagentaCLOUD ist zudem für das Zusammenspiel mit anderen Telekom-Produkten optimiert. So können Kundinnen und Kunden beispielsweise SmartHome-Kameraaufzeichnungen oder E-Mail-Anhänge von Telekom Mail in der MagentaCLOUD speichern. Auch lassen sich mit MagentaTV Fotos im Großformat auf den Fernsehbildschirm bringen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein immer besseres Nutzererlebnis zu bieten“, erklärt Luciano Oliveira (Leiter Festnetz, Telekom Deutschland GmbH). „Die volle Kontrolle über Datenschutz und Datensicherheit durch den Betrieb der MagentaCLOUD auf unserer eigenen Open Telekom Cloud Plattform, die laufende Erweiterung der MagentaCLOUD um attraktive Funktionalitäten und das nahtlose Zusammenspiel mit unseren anderen Produkten sind für uns eine wichtige Basis dafür.“

Über die Open Telekom Cloud

Die Open Telekom Cloud ist eine skalierbare und sichere Public-Cloud-Plattform. Sie wird von T-Systems, Tochterunternehmen für IT-Geschäftskunden der Deutschen Telekom, unter anderem an den Rechenzentrumsstandorten Biere/Magdeburg betrieben. Die Produktpalette reicht von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) bis hin zu Platform-as-a-Service (PaaS), auf deren Grundlage sichere und DSGVO-konforme Lösungen ihr Zuhause finden können. Die Open Telekom Cloud basiert auf der Open-Source-Cloud-Technologie OpenStack und bietet offene Schnittstellen zur Integration und Automatisierung.

Über die Nextcloud GmbH

Nextcloud bietet die branchenführende Open-Source-Softwarelösung für on-premises Datenverarbeitung und -kommunikation, die die einfache Benutzeroberfläche von Consumer-Grade-Cloud-Lösungen mit den für Unternehmen erforderlichen Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen kombiniert. Nextcloud vereint den universellen Zugriff auf Daten über mobile, Desktop- und Web-Interfaces mit innovativen, sicheren Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen wie Dokumentenbearbeitung in Echtzeit, Chat und Videoanrufe, die unter direkter Kontrolle der IT und in die bestehende Infrastruktur integriert werden.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil