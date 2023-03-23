T-Systems bietet Quantencomputing-Expertise und Zugang zu IBM Quanten-Rechenressourcen

T-Systems wird nun die Möglichkeit haben seinen Kunden ab sofort einen Cloud-Zugang zu IBM-Quantensystemen, darunter mehrere 127-Qubit-Quantencomputer auf Basis des IBM Eagle-Prozessors anzubieten. Das Quantencomputing soll Berechnungen ermöglichen, die selbst die fortschrittlichsten klassischen Supercomputer der Welt übersteigen. Mit dieser Ankündigung macht sich die IT-Tochter der Deutschen Telekom auf den Weg, um Zugang zu dieser Technologie zu erhalten und zu erfahren, wie sie für die Unternehmen ihrer Kunden nutzbar gemacht werden kann. Darüber hinaus wird T-Systems spezielles Quanten-Know-how und Schulungen anbieten.

Kunden haben Zugang zu den auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Quantenservices von T-Systems. Diese werden in verschiedenen Paketen angeboten: Sie reichen von eintägigen Einführungsveranstaltungen bis hin zu mehrmonatigen Business-Case-Proofs-of-Concept. Die Nutzung der IBM Quanten-Rechenressourcen über die Cloud - einschließlich Qiskit Runtime – die eine Optimierung und effiziente Ausführung von Arbeitslasten auf Quantensystemen im großen Maßstab ermöglicht - wird zusammen mit den Diensten von T-Systems die Hürde für das Quantencomputing senken. So kann T-Systems Anwendungsfälle von Kunden entwickeln und testen und sie auf die Nutzung mit Quantencomputern vorbereiten. T-Systems wird in Zukunft mit Unterstützung von IBM eine eigene Quanteninfrastruktur betreiben.

Fortschritt zu den Lösungen von morgen

Das Quantencomputing ist eine sich rasch entwickelnde Technologie, die die Gesetze der Quantenmechanik nutzt, um Probleme zu lösen, die die leistungsfähigsten Supercomputer von heute praktisch nicht lösen können.

Mit der Integration von Quantencomputing in ihr Portfolio baut T-Systems ihre führende Position in den Bereichen Beratung, Cloud Services und digitale Lösungen über die lokalen Märkte hinaus in wichtigen Fokusbranchen weiter aus. Ziel ist es, den Kunden in ihrer Cloud-Landschaft ein integriertes nahtloses Erlebnis zu bieten, um das Potenzial des Quantencomputers zu erschließen.

"In der IT-Landschaft von morgen wird Quantencomputing eine zentrale Rolle spielen. Wir kombinieren Quanten- und klassisches Computing in einem nahtlosen und skalierbaren Kundenerlebnis", sagt Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und Chief Executive von T-Systems. "Mit diesen ersten entscheidenden Schritten werden wir die Zugangsbarriere zum Quantencomputing senken." IBM ist seit langem führend auf dem Gebiet des Quantencomputings. Das Unternehmen verfügt über die weltweit größte Flotte von Quantencomputern, die über die Cloud zugänglich sind. Al-Saleh fährt fort: "Mit IBM haben wir einen vertrauenswürdigen Partner, der diese Zukunftstechnologie bereitstellt. Er passt perfekt zu unserem Branchenfokus und unserer Expertise."

"Unternehmen auf der ganzen Welt beginnen zu erforschen, wie sich Quantencomputing auf ihre Branche und ihr Geschäft auswirken wird. Durch die Partnerschaft mit T-Systems als Cloud-Anbieter können wir einem noch breiteren Ökosystem den Zugang zur Quantentechnologie ermöglichen. Unser Team bei IBM freut sich darauf, T-Systems und ihre Kunden bei der Erforschung und Nutzung von Quantenanwendungen für ihre Geschäftsabläufe zu unterstützen", sagt Scott Crowder, Vice President, IBM Quantum Adoption and Business Development.

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