Telekom ist wertvollste Marke Deutschlands

Die Deutsche Telekom belegt erneut einen Spitzenplatz. Die BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ bewertet das Unternehmen erstmals als wertvollste deutsche Marke. Der aktuelle Markenwert beläuft sich demnach auf 67,2 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert die Telekom mit deutlichem Abstand vor SAP (47,1), Mercedes-Benz (24,6), BMW (22,4) und Siemens (21,1). Im Vergleich zu 2021 schafft der Konzern einen Sprung um 43 Prozent und macht damit unter den Top-10 den größten Schritt nach vorne. Zudem kann die Marke Telekom in den Kategorien „Most Trusted Brand“, „Best Advertising“ und „Pricing Power“ punkten und liegt jeweils unter den Top 5.

„Der Markenwert ist Ausdruck eines erfolgreich agierenden Unternehmens. Das positive Ergebnis zeigt einmal mehr das Vertrauen, das die Menschen in uns setzen. Das freut mich besonders“, erklärt Telekom Markenchef Uli Klenke. „Die sehr guten Bewertungen bei unterschiedlichen Instituten bestätigen, dass die Telekom mit ihrer Markenstrategie richtig liegt.“

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Das erfolgreiche Abschneiden unterstreicht die positive Unternehmensentwicklung auf Grundlage nachhaltiger Investitionen und einer erfolgreichen Dachmarkenstrategie. Neben Finanzkennzahlen fließen in die BrandZ-Studie zudem die Meinung von Verbraucher*innen ein. Die Analysten machen den Erfolg der Marke an einem qualitativ hochwertigen Kundenerlebnis fest. Zudem sei Vertrauen ein wichtiges Kriterium. Verbraucher erwarten von Marken, dass sie Verantwortung übernehmen und nachhaltig agieren. Die deutliche Steigerung des Markenwertes führt das Forschungs- und Beratungsunternehmen ferner auf die positive wirtschaftliche und technologische Entwicklung zurück, sowohl in den USA als auch in den europäischen Märkten. Weitere Informationen zur Studie finden Interessierte hier .

Positiver Markentrend

Den positiven Markentrend der Deutschen Telekom bestätigen neben den aktuellen Ergebnissen auch weitere Erhebungen. Bereits im Januar 2023 konnte das Unternehmen laut „Brand Finance Global 500“ als wertvollste europäische und damit auch deutsche Marke punkten. Im Gesamtranking notieren die Experten den Konzern zudem auf einem starken elften Rang. Zudem weist die Studie „Global Top 100 Brand Corporations“ des European Brand Institutes die Telekom ebenfalls als wertvollste deutsche Marke aus.

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