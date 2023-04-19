MagentaTV: Kurt Krömer, das Leben nach dem Leben und die Geheimnisse des Herzens

Mit exklusiven Serien, einem bei der Berlinale gefeierten Familiendrama und einer brandneuen Ausgabe von Johannes B. Kerners „Bestbesetzung“ präsentiert MagentaTV wieder hochwertige Streaming-Highlights. Fiktionale Akzente setzen die Serienadaption des Bestsellers „Life after Life“ und die Mini-Serie „The Pursuit of Love“ nach dem gleichnamigen Skandalroman von Nancy Mitford. Hinzu kommt Carla Simóns Berlinale-Erfolg „Alcarràs – Die letzte Ernte“, der 2022 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Im MagentaTV Original Talk mit Kerner spricht der Komiker Kurt Krömer u.a. offen über die Anfänge seiner Karriere, seine Depression und seine Rolle als Vater von vier Kindern.

„Bestbesetzung“: Johannes B. Kerner trifft Kurt Krömer

In jeder Episode des MagentaTV Talkshow Originals „Bestbesetzung“ spricht Johannes B. Kerner mit einer prominenten Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik, Sport, Entertainment oder Gesellschaft. Bis jetzt gehörten u.a. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Jürgen Klopp, Michelle Hunziker, Neymar, Veronica Ferres, Iris Berben und Robbie Williams zur „Bestbesetzung“ des Moderators.

In der neuen Folge trifft Kerner nun Alexander Bojcan, besser bekannt als Kurt Krömer. Mit dem Komiker und Schauspieler spricht er über seine Rolle als Vater von vier Kindern und erinnert sich auch an seine eigene Kindheit. Außerdem erzählt der mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnete Berliner über die Anfänge seiner Karriere. Und nicht zuletzt ist auch Krömers Depression, die er in seinem Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ öffentlich gemacht hat, Thema des Gesprächs.

Die neue Folge des MagentaTV Originals „Bestbesetzung“ startet bereits am 27. April exklusiv bei MagentaTV.

„Life after Life”: Ist ein Leben nach dem Leben möglich?

Unter der Regie von John Crowley erzählt das britische Drama „Life after Life” in vier Episoden die Geschichte von Ursula Todd (Thomasin McKenzie). Dabei handelt es sich um die Tochter von Sylvie (Sian Clifford) und Hugh Todd (James McArdle). Das Mädchen wird in einer Nacht des Jahres 1910 geboren, stirbt aber noch bevor es seinen ersten Atemzug macht. In derselben Nacht wird Ursula allerdings wiedergeboren und überlebt. Unter jeweils anderen Umständen lebt und stirbt sie von nun an immer wieder aufs Neue.

Die fesselnde Geschichte folgt Ursula auf ihrem Weg durch jedes neue Leben und ein besonderes Zeitalter, das sich über zwei Weltkriege erstreckt. Dabei begegnet sie sogar Hitler. Doch wofür muss Ursula so dringend am Leben bleiben? Ist es überhaupt möglich, ein perfektes Leben zu führen? Und: Lässt sich der Lauf der Geschichte jemals ändern? Was wäre, wenn wir das Leben immer wieder leben könnten?

„Life after Life“ ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Kate Atkinson. Der Bestseller der englischen Schriftstellerin landete in den Top 10 der New York Times Book Review. Die vier Folgen stehen ab dem 2. Juni für MagentaTV Kund*innen exklusiv und kostenlos in der Megathek zur Verfügung.

„The Pursuit of Love”: Liebe, Sex und das Geheimnis des Herzens

Bei der Mini-Serie „The Pursuit of Love“ handelt es sich um eine romantische Komödie über Liebe und Freundschaft. Regisseurin Emily Mortimer schrieb das Drehbuch nach dem gleichnamigen Buch von Nancy Mitford. Der Skandalroman erschien auf Deutsch unter dem Titel „Englische Liebschaften“. Die Handlung spielt im Europa der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und folgt den Abenteuern und Missgeschicken der charismatischen und furchtlosen Linda Radlett (Lily James) und ihrer Cousine und besten Freundin Fanny Logan (Emily Beecham).

Verzehrt von der Sehnsucht nach Liebe und dem Wunsch zu heiraten, sind Linda und Fanny auf der Suche nach dem idealen Ehemann. Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als Fanny sich mit einem geregelten Leben zufriedengibt, während Linda beschließt, ihrem Herzen zu folgen, und dadurch an immer wildere und skandalösere Orte und Persönlichkeiten gerät. Unterdessen spitzen sich soziale und politische Spannungen zu. Die unterschiedlichen Entscheidungen der beiden Frauen werfen Fragen auf, die bis heute äußerst relevant sind. Es geht um Freiheit, Liebe, Sex und das Geheimnis des menschlichen Herzens.

„The Pursuit of Love“ startet am 1. Juli nur bei MagentaTV und ist dort ohne Zusatzkosten in der Megathek abrufbar.

„Alcarràs – Die letzte Ernte”: Berlinale-Gewinner von 2022

Kurz nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs überlässt ein vermögender Grundbesitzer als Dank für seine Rettung in der kleinen, katalanischen Gemeinde Alcarràs sein Land der Familie Solé. Seit 80 Jahren bauen die Solés hier nun Pfirsiche an, doch eines Tages wechselt der Eigentümer. Der junge Pinyol, Enkel des ursprünglichen Eigentümers, möchte sein Land zurück, um hier einen riesigen Solarpark zu errichten.

Während Großvater Rogelio (Josep Abad) die Hoffnung nicht aufgibt, widmet sich Vater Quimet (Jordi Pujol Dolcet) fast manisch der Ernte, als wäre es nicht die letzte. Hilfe bekommt er nicht nur von seinen ältesten Kindern Roger (Albert Bosch) und Mariona (Xènia Roset), auch seine beiden Schwestern, Glòria (Berta Pipó) und Nati (Montse Oró) sowie Schwager Cisco (Carles Cabós) unterstützen ihn emsig bei der Arbeit. Inzwischen versucht Mutter Dolores (Anna Otin), die jüngeren Kinder bei Laune zu halten und die Stimmung in der Familie nicht weiter kippen zu lassen.

Alcarràs – Die letzte Ernte“ ist ein Film über Familie und Zusammenhalt, Traditionen und Natur. Doch es geht auch um Angst, Unterdrückung und fest zementierte Machtverhältnisse. Für die liebevolle Inszenierung, die farbenfrohe und lebhafte Darstellung und die facettenreiche sowie berührende Erzählweise wurde der Film von Regisseurin Carla Simón auf der Berlinale 2022 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Bereits ab dem 1. Mai können MagentaTV Kund*innen „Alcarràs – Die letzte Ernte“ exklusiv und ohne Aufpreis in der Megathek sehen.

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