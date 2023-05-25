MagentaSport zeigt die Basketball-Europameisterschaften der Frauen 2023 und 2025

MagentaSport zeigt die FIBA Women‘s EuroBasket 2023 und 2025 live und kostenlos. Das hat die Telekom mit dem Basketball Weltverband FIBA vereinbart. MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, eine Top-Partie pro Spieltag sowie das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Die FIBA Women‘s Eurobasket 2023 startet am 15. Juni und endet am 25. Juni. Deutschlands Frauen, die sich erstmals seit 12 Jahren wieder für die EuroBasket qualifiziert haben, spielen in der Gruppenphase in Ljubljana (Slowenien), wo auch die Finalrunde stattfindet. Damit wird das Basketball-Angebot bei MagentaSport und MagentaTV um ein internationales Top-Recht erweitert. In der noch laufenden Basketball-Saison verzeichnet die Telekom-Plattformen ohnehin Zuschauer-Rekordwerte: jetzt schon 14 Millionen Zuschauer verfolgten die Wettbewerbe. Alle 92 Spiele der Weltmeisterschaft laufen ab 25. August bei MagentaTV und MagentaSport.

„Internationaler Spitzen-Basketball wird für die deutschen Fans und unsere Kunden immer attraktiver. Das sehen wir an der bemerkenswerten Entwicklung der Zuschauerzahlen, besonders in der Turkish Airlines EuroLeague. Unsere Strategie, bewusst auf die europäischen Top-Ligen mit starken deutschen Klubs zu setzen, geht auf. Die Weltmeisterschaft mit einer ambitionierten deutschen Mannschaft wird ab 25. August ein absolutes Basketball-Highlight und ein weiterer Zuschauermagnet. Die EuroBasket der Frauen rundet unser internationales Basketball-Angebot perfekt ab“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Das deutsche Frauen-Team startet am 15.Juni 2023 gegen Frankreich, am 16. Juni steht die Partie gegen Slowenien an. Zum Gruppen-Abschluss trifft die DBB-Auswahl am 18.Juni auf Großbritannien. Sollte die deutschen Frauen Platz 2 oder 3 belegen, stehen sie in der Qualifikationsrunde für die Viertelfinals ab 19. Juni. Die EuroBasket findet alle 2 Jahre statt, Serbiens Frauen sind Titelverteidigerinnen.

Basketball-WM mit Länderspielen vorab bei MagentaSport

Das Top-Event ist vom 25. August bis 10. September 2023 die 19. FIBA Basketball-Weltmeisterschaft (FIBA World Cup 2023) in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. MagentaSport zeigt alle 92 Spiele live bei MagentaTV und MagentaSport. Alle Spiele des DBB-Teams werden kostenlos für alle angeboten. 32 Nationen sind qualifiziert, Deutschland trifft in der Gruppenphase in Japan auf Gastgeber Japan, den Weltranglisten-Dritten Australien und die starken Finnen. Die deutsche WM-Testphase startet am 05. August in Bonn mit dem Länderspiel gegen Schweden, am 9. August trifft der EM-Dritte in Berlin auf die Kanadier. Der Supercup als weiteres Vorbereitungsturnier findet am 12. und 13. August in Hamburg statt. Teilnehmer sind neben Deutschland China, Kanada und Neuseeland. Diese Länderspiele werden live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt.

MagentaSport bündelt weiter das beste Basketball-Live-Angebot

Live bei MagentaSport zu sehen sind zudem bis zum 22. Juni die PlayOffs um den Titel in der easyCredit Basketball-Bundesliga. Die Telekom hält die Medienrechte an EuroLeague und EuroCup. Damit ist Europas bester Basketball und die wichtigsten Ligen Europas, alle Spiele der WM 2023, die EM 2025 und alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie die Euro der Frauen 2023 und 2025 langfristig live bei MagentaSport zu sehen.

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