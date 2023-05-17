MagentaTV: Britische Dramen made in Wales und Verona Pooth trifft den Henssler

Zum Auftakt der Sommersaison geht Verona Pooth wortwörtlich auf die Piste: Sie trifft den Entertainer und Spitzenkoch Steffen Henssler zum rasanten Talk auf einer Rennstrecke. Zu sehen ist diese neue Folge des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ ab 18. Mai. In der Megathek stehen darüber hinaus u.a. zwei packende Drama-Serien aus Wales. So startet im Sommer die sechsteilige BBC-Produktion „Wolf“ nach den erfolgreichen „Jack Caffery“-Romanen von Mo Hayder. In den Hauptrollen glänzen u.a. Sacha Dhawan („Doctor Who“) und Iwan Rheon („Game of Thrones“). Letzterer verkörpert auch eine zentrale Rolle in der ebenfalls in Wales spielenden Serie „Light In The Hall“. Der Sechsteiler ist bereits ab dem 23. Juni verfügbar.

„Verona Pooth – More than Talking“: Steffen Henssler gibt Gas

Bei „More than Talking“ trifft Verona Pooth ihre Gäste da, wo sie sich wirklich zu Hause fühlen: Franziska van Almsick im Schwimmbad, Simone Thomalla im Theater oder Thomas Anders auf einer Gourmet-Burg. Für die neue Ausgabe geht die Moderatorin und Co-Produzentin des MagentaTV Originals wortwörtlich auf die Piste. Der Talk mit Spitzenkoch und Entertainer Steffen Henssler findet nämlich auf der Rennstrecke „Test Event Area“ in Mendig bei Koblenz statt.

Zum Treffen mit Verona Pooth fährt Henssler höchstpersönlich im Rennwagen vor. Dann bleibt das gute Stück immer in Reichweite und startbereit. Im Laufe ihrer Begegnung entlockt Verona Pooth ihrem Gast nun jede Menge kleine Geheimnisse und fesselnde Anekdoten. Es geht um verborgene Talente, schmerzliche Verluste und natürlich schnelle Autos. Zum Finale will er seiner Gastgeberin dann noch ganz schnell beweisen, was sein Wagen alles drauf hat. Verona Pooth bereitet dem rasenden Gastronom schließlich auf der Zielgeraden einen gebührenden Empfang. Da darf auch die obligatorische Champagnerdusche nicht fehlen.

Die brandneue Folge von „Verona Pooth – More than Talking“ ist ab 18. Mai für MagentaTV Kund*innen exklusiv und kostenlos in der Megathek jederzeit abrufbar.

„Wolf”: Auf Mörderjagd im wilden Wales

Die Geschichte der sechsteiligen britischen Thrillerserie „Wolf“ basiert auf den hochgelobten „Jack Caffery“-Romanen der 2021 verstorbenen englischen Krimiautorin Mo Hayder. Sie beginnt in einem abgelegenen Haus in der walisischen Grafschaft Monmouthshire. Dort gerät die wohlhabende Familie Anchor-Ferres in die Hände von grausamen Psychopath*innen. In ihren eigenen vier Wänden werden sie von hemmungslosen Tätern terrorisiert. Die einzige Hoffnung auf Rettung ist eine geheime Nachricht im Halsband ihres Hundes.

Detective Inspector Jack Caffery (Ukweli Roach) kommt mit dem Fall in Berührung. Hinter der jugendlich unbeschwerten Fassade des Polizisten verbirgt sich jedoch eine geplagte Seele. Jack kann nicht vergessen, dass vor Jahren sein damals zehnjähriger Bruder entführt und getötet wurde. Der Mörder befindet sich immer noch auf freiem Fuß und Jack ist geradezu davon besessen, die Tat zu rächen. Als seine Ermittlungen schließlich zum Haus der Anchor-Ferres-Familie führen, prallen die beiden Erzählstränge der Serie unerbittlich aufeinander. Nun beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit, der nicht nur Jack und seine Kolleg*innen an die Grenzen ihres Verstandes bringt.

„Wolf“ verbindet Krimihandlung, Horror-Elemente und pechschwarzen britischen Humor zu einer packenden Story, in der alles auf die Frage hinausläuft: Wird Jack rechtzeitig das Haus der Familie erreichen und den Fall lösen? Neben Ukweli Roach sind in diesem spannenden BBC-Drama u.a. auch die „Game of Thrones“-Stars Iwan Rheon und Owen Teale, „Doctor Who“-Schurke Sacha Dhawan sowie Sian Reese-Williams („Line of Duty“) und Juliet Stevenson („Bend it Like Beckham“) in den Hauptrollen zu sehen.

„Wolf“ steht ab Sommer in der Megathek zur Verfügung und kann hier von MagentaTV Kund*innen exklusiv und ohne Aufpreis gestreamt werden.

„Light In The Hall“: „Game of Thrones“-Star Iwan Rheon unter Verdacht

Die Hauptrollen in der walisischen Drama-Serie „The Light in the Hall“ spielen Joanna Scanlan, die 2022 bei den British Academy Film Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde, und der Schauspieler und Musiker Iwan Rheon. Er machte sich nicht zuletzt als sadistischer Bösewicht Ramsay Bolton in der Serie „Game of Thrones“ einen Namen.

Im Mittelpunkt von „The Light in the Hall“ steht die Suche nach Ela Roberts (Ella Peel). Die junge Frau ist vor 18 Jahren in dem walisischen Ort Llanemlyn verschwunden. Ihre DNA kann im Wohnwagen des bescheiden lebenden Gärtners Joe Thomas (Iwan Rheon) nachgewiesen werden. Der junge Mann wird verhaftet, angeklagt und ins Gefängnis gesteckt. Er gesteht. Allerdings will er keinerlei Auskunft über sein Motiv, den genauen Tathergang oder den Verbleib der Leiche geben. Doch könnte es sein, dass er gar nichts über den Mord sagen kann?

Als Joe auf Bewährung entlassen werden soll, bricht für Elas Mutter Sharon (Joanna Scalan) eine Welt zusammen. Sie befürchtet, er könnte die bislang unentdeckte Leiche nun endgültig verschwinden lassen. Damit wäre ihr die letzte Möglichkeit genommen, Antworten auf die quälenden Fragen zum Tod ihrer Tochter zu erhalten. Außerdem kehrt Elas ehemalige beste Freundin Cat Donato (Alexandra Roach) in die Stadt zurück. Sie ist Journalistin und will sich auch beruflich noch einmal mit dem Mordfall beschäftigen. Allerdings stößt Cat in Llanemlyn schnell auf mehr Gegenwind, als erwartet.

„The Light in the Hall“ ist ein packendes Drama über Zuversicht und Unterstützung, Schuld und Akzeptanz – und nicht zuletzt die alles überdauernde Liebe einer Mutter.

Die sechsteilige Serie ist ab dem 23. Juni exklusiv in der Megathek von MagentaTV zu sehen.

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