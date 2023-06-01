Deutsche Telekom startet „Summer of Joy, Youth & Freedom“

Mit dem „Summer of Joy, Youth & Freedom“ startet die Deutsche Telekom das jüngste Kapitel eines mehrjährigen Engagements für die Generation Z in Europa. Insbesondere junge Menschen stehen gegenwärtig durch wirtschaftliche, ökologische, bildungspolitische und gesellschaftliche Umstände vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wendet sich die Telekom mit einer Kampagne in ihren europäischen Märkten an diese Generation. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, sie bei allem was sie tun und wie sie leben möchten zu unterstützen. Eingeläutet wird der „Summer of Joy, Youth & Freedom” mit einem Launch Event am 1. Juni 2023 in Wien.

„Die Verjüngung unserer Marke und eine glaubhafte und nachhaltige Positionierung bei jungen Menschen ist eines unserer zentralen Themen. Gerade diese Generation steht heutzutage unter einem enormen Druck“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Musik ist der Motor der Jugendkultur. Wir möchten der Generation Z nach den Versäumnissen der letzten Jahre die Möglichkeit geben, sich durch einzigartige Musikerlebnisse jung und unbeschwert zu fühlen.“

Genau in dieses Aufatmen hinein eröffnet die Telekom die ersten Töne für einen Sommer der Freude, Jugend und Freiheit. Die Kampagne findet über den Sommer hinweg in den europäischen Telekom-Märkten statt. Hierzu gehören Deutschland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Österreich, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. Auf dem deutschen Markt startet der „Summer of Joy, Youth & Freedom” im August. Zudem werden hier im Juni weitere Aktivitäten mit Fokus auf Young stattfinden. Die Details dazu folgen.

Der „Summer of Joy, Youth & Freedom“ ermöglicht den Zugang zu einigen der bekanntesten Festivals in Europa. Darunter befinden sich Colours of Ostrava (Tschechische Republik), Electric Castle (Rumänien), Ohrid Calling (Nordmazedonien), INOTA Festival (Ungarn) und viele mehr. Zusätzlich gibt es eine Reihe exklusiver Open Air Events und Clubnights. Sie werden vom internationalen Musikprogramm Electronic Beats kuratiert und ausgerichtet. Alle Informationen zur Initiative und den Musikerlebnissen erhalten junge Menschen auf den Onlineseiten summerofjoy.electronicbeats.net oder über eine reichweitenstarke Social Media-Ansprache. FILM

Kooperation mit Jayda G

Botschafterin der Initiative ist die GRAMMY-nominierte Künstlerin und Umweltaktivistin Jayda G. „Musik spielte schon immer eine große Rolle in meinem Leben. Um Jugendkultur zu fördern, ist es wichtig, den Zugang zu echten Musikerlebnissen zu ermöglichen“, sagt Jayda G. „Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit der Telekom jungen Menschen etwas zurückgeben kann.“

Die Musikerin wird den Kampagnen-Launch am 1. Juni in Wien musikalisch begleiten. Der „Summer of Joy, Youth & Freedom“ beginnt mit einem Open-Air-Musikerlebnis im „USUS am Wasser“ mit einem Line-Up aus ganz Europa, darunter neben Jayda G auch FIONA und Wolfram. Zudem werden Künstler*innen der Wiener Kollektive „Grüß Dich Bussi Bussi Club“ und „Kein Sonntag ohne Techno“ die musikalische Sommersaison anheitzen. Hierzu hat die Telekom junge Menschen aus vielen Teilen Europas eingeladen, um die erste Nacht der Freude, Jugend und Freiheit gemeinsam zu feiern.

Starke visuelle Präsenz

Im Rahmen der Kommunikation setzt die Telekom einen digitalen Schwerpunkt. Die zielgruppengerecht erstellten Contents werden ausschließlich über soziale Netzwerke ausgespielt. Eine starke visuelle Präsenz erfährt die Initiative durch einen Kampagnenfilm mit Jayda G. Dieser wurde durch die weltbekannte Geschichte von Peter Pan inspiriert. Eine starke und persönliche Verbindung soll zusätzlich durch die Zusammenarbeit mit Kreativen der Gen Z auf Social Media entstehen.

Regie für den Kampagnenfilm führte das preisgekrönte Duo BRTHR. Es arbeitete bereits mit Künstler*innen wie THE WEEKND, PinkPantheress und CHARLI XCX zusammen. Die Entwicklung, Konzeption und Kreation der Kampagne stammt von Saatchi & Saatchi, London.

Credits

Kreation: Saatchi & Saatchi, London

Event Produktion: Telekom Electronic Beats / 2Bild, Köln

Media: emetriq, Hamburg / Mindshare, Frankfurt

Social Media Content, Influencer: GroupM (EU) & Ozmoze, Berlin

Internationale PR: Proud Robinson + Partners, London

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