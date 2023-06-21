MagentaTV: Mit Talk- und Serien-Highlights in den Sommer

Mit exklusiv und prominent besetzten Talkshows, einer packenden Dokumentation sowie hochkarätigen Serien startet MagentaTV in den Sommer. Zu den Highlights gehört das sehr persönliche Interview, das Johannes B. Kerner für das MagentaTV Original „Bestbesetzung“ mit Roland Kaiser geführt hat. Ebenfalls ab Juni gibt es das Staffelfinale von „Verona Pooth – More than Talking“ mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Mit „Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison“ startet im August eine mitreißende Doku über den aufsehenerregenden Entführungsfall. Und im fiktionalen Bereich geht im August exklusiv in der Megathek von MagentaTV die zweite Staffel der britischen Drama-Serie „Hotel Portofino“ mit „Californication“-Star Natascha McElhone online. Neu ist auch die langersehnte dritte Staffel der dänischen Krimiserie „Darkness – Schatten der Vergangenheit“. Hier spielt u.a. Alex Høgh Andersen mit, der als „Ivar der Knochenlose“ in der Serie „Vikings“ international bekannt wurde.

„Bestbesetzung”: Roland Kaiser über Klimaaktivisten und Helene Fischer

Roland Kaiser ist einer der ganz Großen in der deutschen Musikszene. Im Laufe seiner Karriere hat er mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft, seine Konzerte sind legendär und die kürzlich erschienene Autobiografie „Sonnenseite“ landete auf Platz 1 der „Spiegel“-Bestseller-Liste. Auf der Sonnenseite geboren wurde der Berliner allerdings nicht. In Johannes B. Kerners MagentaTV Original „Bestbesetzung“ spricht der Musiker offen wie nie zuvor über seine Kindheit und seinen ungewöhnlichen Werdegang. Beim Gespräch in den legendären Berliner Hansastudios geht es u.a. auch um Kaisers heutiges Familienleben, seine Bewunderung für Helene Fischer und sein Verständnis für die Klimaaktivisten.

MagentaTV-Kund*innen können „Bestbesetzung“ mit Roland Kaiser seit dem 15. Juni in der Megathek exklusiv und ohne Aufpreis streamen.

„More than Talking“: Staffelfinale mit Guido Maria Kretschmer

Für das Staffelfinale des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ trifft Moderatorin und Co-Produzentin Verona Pooth Modedesigner und Fernsehmoderator Guido Maria Kretschmer in Hamburg. Die beiden begegnen sich in der ehemaligen Villa von Karl Lagerfeld. Dort spricht Kretschmer über die Höhepunkte seiner beeindruckenden Karriere, seine Liebe zu seinem Mann Frank und seine persönlichen Erinnerungen an Lagerfeld. Verona Pooth selbst verbindet ebenfalls eine sehr persönliche Geschichte mit dem legendären Chanel-Chef. Die verrät sie im Gespräch mit ihrem Gast – und am Ende tanzen die beiden an historischer Stätte einen Wiener Walzer.

Die finale Folge von Staffel 1 des MagentaTV Originals „Verona Pooth – More than Talking“ ist seit dem 7. Juni für MagentaTV-Kund*innen exklusiv und kostenlos in der Megathek jederzeit abrufbar.

„Hotel Portofino” mit „Californication“-Star Natascha McElhone

Die Familiensaga geht in die zweite Staffel. Im Mittelpunkt stehen die Ainsworths, eine britische Familie, die während der „Goldenen Zwanziger“ an der italienischen Riviera ein Hotel eröffnet hat. „Hotel Portofino“ ist ein visuell atemberaubendes und frisches Historiendrama, „eine hochkarätige, stilvolle Angelegenheit“ („The Times“). In den Hauptrollen glänzen u.a. Natascha McElhone („Californication“) und Anna Chancellor („Downton Abbey“).

Im Sommer 1927 widmet Bella Ainsworth (Natascha McElhone) weiterhin all ihre Energie dem Hotel Portofino, das seine anfänglichen Schwierigkeiten überwunden hat und nun langsam aufblüht. Plötzlich taucht jedoch ihr nichtsnutziger Ehemann Cecil (Mark Umbers) wieder auf und Bella muss sich innerhalb von drei heißen Sommerwochen mit ihrer Beziehung zu ihm auseinandersetzen. Gleichzeitig wächst ihre Freundschaft zu dem attraktiven Architekten Marco (Giorgio Marchesi). Er hilft ihr beim Bau eines hoteleigenen Spa-Bereichs. In der Zwischenzeit kämpft Bellas Sohn Lucian (Oliver Dench) mit seinen Gefühlen für das Dienstmädchen Constance (Louisa Binder). Außerdem versucht er, seinen alten Freund Nish (Assad Zaman) zu retten, der von der italienischen Polizei gesucht wird. Dann plant Cecil, das Hotel in einen Alkoholschmuggel einzubeziehen. Damit setzt er alles aufs Spiel. Schließlich kommt es zu einer Tragödie mit tödlichen Folgen.

Die zweite Staffel der britischen Drama-Serie „Hotel Portofino“ ist ab dem 11. August exklusiv und ohne Aufpreis in der Megathek verfügbar.

„Darkness – Schatten der Vergangenheit“: Dritte Runde des Dänen-Krimis

Nahtoterfahrung, posttraumatische Belastungsstörung und Insomnie – in der dritten Staffel der dänischen Serie „Darkness – Schatten der Vergangenheit“ leidet die Profilerin Louisa Bergstein (Natalie Madueño) weiterhin an den Folgen ihres letzten Falls. Doch nach einer kurzen Auszeit kehrt sie in ihren Job bei der Polizei zurück. Zusammen mit ihrem smarten Kollegen Frederik Havgaard (Simon Sears) übernimmt sie den Fall eines in Kopenhagen brutal ermordeten Ehepaares. Die Ermittlungen führen rasch zu Bjørn Jepsen, der von „Vikings“-Star Alex Høgh Andersen verkörpert wird. Der junge Mann hat eine dunkle Vergangenheit und steht massiv unter Verdacht. Als kurze Zeit später Bjørns Leiche auftaucht, wird der Fall geschlossen. Louise verlässt daraufhin die Stadt, um im eher ländlichen Jütland neu anzufangen. Es dauert drei Jahre, bis der Fall sie erneut einholt. Ein neuer Verdächtiger wird mit den Morden in Verbindung gebracht und die Profilerin ist gezwungen, sich mit ihren alten Traumata auseinanderzusetzen, um den Fall endlich aufzuklären.

Die dritte Staffel von „Darkness – Schatten der Vergangenheit“ ist ab dem 1. August nur in der Megathek zu sehen – ohne Zusatzkosten.

„Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison“: Dokumentation über den aufsehenerregenden Entführungsfall

Am 2. März 1998 wird in Wien die damals zehnjährige Natascha Kampusch auf ihrem Schulweg entführt. 3.096 Tage, also mehr als acht Jahre lang, hält der arbeitslose Nachrichtentechniker Wolfgang Přiklopil sie gefangen. Zunächst in einem wenige Quadratmeter großem Kellerverlies und später – unter akribischer Beobachtung – in seinem Wohnhaus, wo sie hart für ihn arbeiten muss. Er lässt das Mädchen hungern, er demütigt und missbraucht sie immer wieder schwer. Am 23. August 2006 gelingt Natascha die Flucht. Sie schreibt einen öffentlichen Brief, bei dem sie um Respekt für ihre Privatsphäre bittet. Im September gibt sie ihr erstes, unzensiertes Interview und stößt prompt auf erheblichen Gegenwind. Für viele passt die intelligente und sprachgewandte, auf den ersten Blick unversehrt und gefasst wirkende junge Frau nicht in das Bild eines Opfers. Später werden ihr Verlogenheit, Mediengeilheit und Habgier vorgeworfen.

In ihrer Dokumentation „Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison“ fokussiert sich die dänische Filmemacherin Nicole Nielsen Horanyi auf Nataschas Zeit nach der Flucht. Es geht um „Victim blaming“, Verschwörungstheorien und die Frage, inwiefern eine unbarmherzige Öffentlichkeit ihr Leben auch heute noch kontrolliert.

„Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison“ ist ab dem 4. August exklusiv und kostenlos in der MagentaTV Megathek verfügbar.

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