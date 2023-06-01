MagentaTV zeigt „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“

Die Special Olympics World Games kommen 2023 erstmals nach Deutschland und die Deutsche Telekom ist Premium Partner. Dabei wird es bei MagentaTV zahlreiche Programmpunkte dieser weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung geben. Zu den Highlights gehört die Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ über deutsche Athletinnen und Athleten und deren Weg zu den Spielen. Mit dabei sind Moderator Johannes B. Kerner, die zweifache Fußball-Europameisterin Celia Šašić und Tennisstar Andreas Mies als prominente Paten. Die Erstausstrahlung erfolgt am Sonntag, den 4. Juni um 19:00 Uhr auf #dabeiTV bei MagentaTV. Die Doku ist jederzeit barrierefrei in der MagentaTV Megathek abrufbar. Darüber hinaus gibt es sie auf dem frei verfügbaren MagentaTV YouTube-Channel zu sehen. Ab 1. Juni kommen auf #dabeiTV und in der MagentaTV Megathek diverse Athletenporträts hinzu. Während der Spiele präsentiert MagentaTV vom 18. bis 25. Juni, jeweils ab 20:00 Uhr eine Zusammenfassung mit den Highlights des Tages. Sämtliche Formate rund um die Special Olympics World Games 2023 sind bei MagentaTV erstmals komplett barrierefrei zugänglich.

Premiere in Deutschland

In diesem Jahr feiern die Sommerspiele der Special Olympics World Games, der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, ihre Deutschland-Premiere. Vom 17. bis 25. Juni treten in Berlin mehr als 7.000 Athlet*innen in 26 Sportarten und im Unified Sport gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung an. Sie alle machen die Special Olympics World Games zu einem großen Fest der Inklusion. Ziel der Spiele ist es, durch den Sport Menschen mit Behinderung mehr Selbstbewusstsein zu ermöglichen und so für höhere Anerkennung und letztlich mehr gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen.

Der spannende Weg nach Berlin

Special Olympics – das sind neun Tage voller sportlicher Höchstleistungen und Spannung. Doch dass der Weg dahin mindestens genauso mitreißend ist, zeigt die packende 60-minütige Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“. Für seinen Film hat Regisseur Michael Maske verschiedene Sportlerinnen und Sportler ein halbes Jahr lang mit der Kamera begleitet. Dabei zeigt er, wie sie sich auf die Spiele in der Hauptstadt vorbereiten. Dieses große internationale Turnier bedeutet für jede und jeden einzelnen von ihnen den Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Die Zuschauenden sind hautnah dabei, wenn die Teilnehmenden sich den vielfältigen Herausforderungen stellen. Überdies lernen sie auch ihre Welt abseits von Trainingsplatz und Wettkampf kennen. Dazu gehören das Zuhause der Akteurinnen und Akteure, ihre Familien und Freunde sowie ihr Alltag im Berufsleben.

„Dabei sein ist alles“ – dieses olympische Motto steht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vordergrund. Doch vor allem geht es auch um den Inklusionsgedanken. Für Filmemacher Michael Maske ist es nicht immer leicht, denn der Grat zwischen Zurschaustellung und einer ernsthaften und respektvollen Würdigung sehr besonderer Leistungen ist mitunter äußerst schmal. Doch ihm ist es gelungen, realistische und einfühlsame Einblicke in das Leben außergewöhnlicher Sportlerinnen und Sportler zu geben. Dokumentiert werden sportliche Höchstleistungen und emotionalen Begegnungen auf und neben dem Trainingsplatz. Alle Beteiligten eint ein großes Ziel: Sie wollen bei den Special Olympics World Games in Berlin dabei sein.

Die Mitwirkenden

Timo Hampel: Timo Hampel kommt aus Hamburg. Mit seiner Schwester Gina als Unified Partnerin wird er im Tennis bei den Weltspielen in Berlin antreten. Michael Maske und sein Team haben Timo mit der Kamera begleitet. In der Doku ist er zu Hause und bei seinem Job zu sehen. Dann geht es nach Köln, wo er sein Idol zum Training trifft: den Tennisstar Andreas Mies, der 2019 und 2020 die French Open im Doppel gewann.

Fußball-Nationalmannschaft der Frauen: Bei den Special Olympics tritt auch eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen an. Sie hat ihren Hauptsitz in Mönchengladbach und wird bereits seit zehn Jahren von Trainerin Sarah gecoacht. Michael Maske und sein Team waren für „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ im Trainingslager in der Hauptstadt dabei. Zwei Spielerinnen gewähren darüber hinaus sehr private Einblicke in ihr Leben. Schließlich lädt die ehemalige Nationalspielerin und zweifache Europameisterin Celia Šašić das Team zum DFB Campus in Frankfurt am Main ein. Dort wird gemeinsam trainiert.

Hockey-Nationalmannschaft: Die drei Hockeyspielenden aus Hamburg, die zu den Weltspielen fahren, gehören zu den „Hockies“. So nennt sich eine Gruppe geistig behinderter Männer und Frauen, die bereits seit 32 Jahren jeden Samstag in Hamburg gemeinsam Hockey spielen. Das Filmteam begleitet die Hockeyspielenden bei ihrem Training und einem Vorbereitungsturnier. Dabei wird deutlich: Das Medieninteresse auf ihrem Weg zu den Weltspielen wird immer größer. Dies bringt neue Herausforderungen mit sich, denen sich die Mannschaft aber gerne stellt. Pate des Teams ist Johannes B. Kerner. Der bekannte TV-Moderator hat selbst einen engen familiären Bezug zum Hockey. Er wurde auf die „Hockies“ aufmerksam und unterstützt sie bei ihrem Turnier. Beispielsweise absolvieren sie gemeinsam eine intensive Fitnesseinheit.

Barrierefrei hoch 3

MagentaTV zeigt die Formate rund um die Special Olympics World Games 2023 erstmals komplett barrierefrei. Das bedeutet, dass sie mit Untertiteln für Hörgeschädigte und Audiodeskription für Sehbehinderte zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommt die Präsentation in Gebärdensprache.

Special Olympics World Games 2023 bei MagentaTV auf #dabeiTV