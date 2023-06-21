Mit 5G in die Ferien: Telekom bietet 5G-Roaming in 60 Ländern

Ferienzeit ist Reisezeit. Diese Woche startet in Nordrhein-Westfalen die bundesweite Sommerferien-Saison – und damit die Hauptreisezeit der Deutschen. Aufs Surfen und Streamen mit 5G müssen Kundinnen und Kunden der Telekom dank Roaming auch im Urlaub nicht verzichten: Von Australien bis Zypern, ob unter Palmen auf den Malediven oder beim Wandern in den Naturlandschaften Islands – der schnellste Mobilfunkstandard ist auch im Ausland verfügbar. Die Telekom hat dazu mittlerweile Partner-Verträge mit über 120 Telekommunikations-Unternehmen in 60 Ländern abgeschlossen. Seit Sommer 2022 hat sich die Zahl der 5G-Partner damit verdoppelt. Dazu zählen Länder mit Landesgesellschaften der Deutschen Telekom wie Polen, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Griechenland, Österreich und USA. Aber auch in Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Kanada oder der Türkei können Reiselustige vor Ort mit 5G surfen, streamen oder Strand-Selfies mit Freunden und Familie teilen.

Ohne Aufpreis: 5G-Roaming in der EU

Mit ihrer deutschen SIM-Karte können Kundinnen und Kunden der Telekom innerhalb der EU inklusive Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Gebühren im 5G-Netz der Partnerunternehmen surfen. Voraussetzung dafür ist neben einem 5G-fähigen Smartphone, dass 5G im ausländischen Partnernetz technisch zur Verfügung steht. Dabei nutzen Reisende weiterhin ihren Tarif zu den gleichen Konditionen wie im Inland. Das gilt ebenso fürs Telefonieren und den Versand von SMS.

Volle Kostenkontrolle: Weltweit surfen und telefonieren

Für Reisen außerhalb der EU bietet die Telekom vorab zubuchbare Travel Mobil Optionen an. Die Travel Mobil Basispakete sind beispielsweise ab 14,95 € für einen Monat buchbar. Dafür gibt es 1 GB für mobile Internetnutzung. Da, wo möglich, natürlich auch immer im 5G-Netz. Zusätzlich sind die Folgepreise nach Verbrauch der Budgets für Telefonie (60 Minuten) und SMS (100 Nachrichten) deutlich günstiger als ohne Option. Das Basispaket lohnt sich außerhalb der EU bereits ab 11 Minuten Telefonie.

Bestes 5G-Netz für den Urlaub in Deutschland

Für alle, die es nicht in die Ferne zieht, bietet die Telekom auch für den Heimaturlaub beste 5G-Netzqualität: Deutschlandweit können bereits rund 80 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen – das entspricht über 95 Prozent der Bevölkerung. Dazu hat das Unternehmen seit Einführung der neuen Mobilfunkgeneration insgesamt rund 25.000 Mobilfunk-Standorte mit 5G ausgestattet oder neu gebaut. Mehr als 9.000 Antennen in über 700 Städten und Gemeinden funken mit schnellstem 5G auf der 3,6 GHz-Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

Weiterführende Links zum Thema Roaming

Hier finden Sie weitere Informationen und nützliche Tipps etwa zu Schiffsreisen, Roaming-Einstellungen auf dem Handy oder WLAN-Call:

www.telekom.de/roaming

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-surf

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

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