Telekom und Apple zeigen: Verlässliche Verbindungen erleichtern das Loslassen

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Besser verbunden sein, erleichtert das Loslassen. So lautet die Botschaft der neuen 5G-Kampagne der Telekom mit Partner Apple. Im Fokus der Kommunikation stehen das beste 5G-Netz der Telekom und die iPhone-Familie. Gezeigt wird, wie mit den besten Devices und dem besten Netz Familien immer in Verbindung sind, wenn‘s darauf ankommt. Ausgespielt wird die 360-Grad-Kampagne ab dem 19.6. über TV, Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops.

Das beste Netz für emotionale Verbindungen

Der dazugehörige Spot läuft als 35-Sekünder auf reichweitenstarken Sendern. Er zeigt ein Paar, das ungeduldig auf etwas zu warten scheint und sich die Zeit mit sinnlosen Aktivitäten vertreibt. Zwischendurch werfen die beiden immer wieder Blicke aufs iPhone, iPad und die Apple Watch. Ihre innere Anspannung ist spürbar und man fragt sich, worauf sie so sehnsüchtig warten. Die musikalische Untermalung mit dem Song „Without You“ von Harry Nilsson verstärkt das Sehnsuchtsgefühl. Schließlich ertönt das erlösende Klingeln und im Facetime-Anruf sehen wir die Tochter, die ihren ersten Ausflug mit Freundinnen in die Berge macht. Die Eltern atmen auf – ohne sich die Erleichterung anmerken zu lassen. Und die Zuschauer verstehen: „Eine gute Verbindung macht Loslassen etwas einfacher.“

„Mit dem Spot bewerben wir das einzigartige Zusammenspiel verschiedener Apple-Angebote wie iPhones, iPads und Zubehör mit dem besten 5G Netz der Telekom. Wir zeigen auf emotionale Art und Weise, dass Familien von starken Verbindungen profitieren. Das gilt auch für unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit Apple“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland.

Einzigartig zusammen – Apple Aktionsangebote

Ab 19. Juni gibt es zusammen mit Apple zahlreiche attraktiven Aktionsangebote. So können Telekom-Kund*innen bis zu 200 Euro bei allen iPhone Modellen sparen. Wer sich im Aktionszeitraum für ein iPhone entscheidet, erhält – je nach Modell – bis zu 100 Euro Rabatt. Wird zudem ein altes Smartphone in Zahlung gegeben, kommt noch on top ein Handyankaufsbonus von 100 Euro hinzu.

Zum Beispiel gibt es das iPhone 14 Pro 128 GB für nur 29,95 Euro statt 129,95 Euro im Tarif MagentaMobil L mit Premium-Plus-Smartphone und das iPhone 14 sogar schon für 1 Euro statt 79,95 Euro im MagentaMobil L mit Premium-Smartphone. Wer sich ein neues Apple Smartphone kauft, profitiert vom Handyankaufsbonus von 100 Euro zusätzlich zum Altgerätewert, wenn er sein altes beim Kauf abgibt, sofern dieses noch mindestens 1 Euro Restwert hat. Außerdem gibt es im Aktionszeitraum vom 19. Juni bis 18. Juli 2023 viele weitere attraktive Preisvorteile auf Apple Produkte.

Alle Angebote sind verfügbar unter: www.telekom.de/unterwegs/hersteller/apple/iphone-aktion

Bestes 5G-Netz Deutschlands

Deutschlandweit können bereits rund 80 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen – das entspricht über 95 Prozent der Bevölkerung. Dazu hat das Unternehmen seit Einführung der neuen Mobilfunkgeneration insgesamt rund 25.000 Mobilfunk-Standorte mit 5G ausgestattet oder neu gebaut. Mehr als 9.000 Antennen in über 700 Städten und Gemeinden funken mit schnellstem 5G auf der 3,6 GHz-Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

Credits :

Kreativ-/ Leadagentur: adam&eve Berlin

Regie: Bart Timmer

Produktion: CZAR Film

Musik: „Without You“ von Harry Nilsson

Mediagentur: Mindshare & emetriq

Werbespot auf Youtube

Bildmaterial

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil