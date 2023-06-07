Wolfgang Metze wird Privatkunden-Chef der Telekom

Wolfgang Metze (50) übernimmt zum 1. August 2023 die Verantwortung als Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom in Deutschland. Damit wird er Teil der Geschäftsführung der Telekom Deutschland. Metze berichtet direkt an den Deutschland-Vorstand der Telekom, Srini Gopalan.

Wolfgang Metze folgt auf André Almeida, der zum 1. August innerhalb des Konzerns in den Bereich Group Development wechselt. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Themen Investment Management und den Tribe Lead US. Er berichtet zukünftig an Thorsten Langheim, Vorstandsmitglied USA & Group Development Deutsche Telekom.

Als Privatkunden-Chef wird Wolfgang Metze das Breitband- und Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom leiten. Zusätzlich wird er die Strategie und Umsetzung des Glasfaserausbaus in Deutschland sowie die Themen Customer Experience und Magenta Entertainment (TV) verantworten.

Über 20 Jahre Erfahrung in Managementpositionen

Metze blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen zurück, davon über zehn Jahre erfolgreich in der Leitung von Privatkunden-nahen Geschäftsfeldern. Wolfgang Metze war bis Juni 2022 bei Teléfonica Deutschland als Chief Consumer Officer (CCO) und Mitglied des Vorstands von Teléfonica Deutschland tätig. Er hatte diese Position vor rund einem Jahr auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Der studierte Diplom-Kaufmann (FH) und ausgebildete Bankkaufmann begann seine Karriere bei der Deutschen Telekom/T-Mobile Deutschland im Jahr 2000. Vor seinem Wechsel zu Teléfonica im Jahr 2017 war er zuletzt in der Rolle des SVP Consumer Business bei der Telekom Deutschland tätig.

"Hervorragende Führung und bahnbrechende Markteinführungen"

Telekom Deutschland-Vorstand Srini Gopalan: „Ich möchte André Almeida für seine hervorragende Führung danken. André war ein wichtiger Teil der Transformationsreise bei der Telekom Deutschland. Seine Leidenschaft für die Kunden und die Art und Weise, wie er den zentralen Kundenzufriedenheitswert Net Promoter Score vorangetrieben hat, die Qualität der Teamarbeit und der Fokus auf mutige, bahnbrechende Markteinführungen – all das hat ein leistungsstarkes Privatkundengeschäft geschaffen. Ich bin ihm sehr dankbar für seine Leidenschaft und sein Engagement. Wir werden ihn vermissen. Ich freue mich, dass André eine andere Aufgabe innerhalb der Deutschen Telekom übernehmen wird. Und ich bin sicher, dass er auch dort erfolgreich sein wird.“

„Zugleich freue ich mich, dass Wolfgang zur Telekom zurückkehrt. Er ist genau der Richtige für die anstehenden Herausforderungen im Privatkundenmarkt und bei der Beschleunigung des Glasfaserausbaus. Wolfgang bringt viel Erfahrung mit und hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Strategie, Steuerung und operativer Umsetzung in Multi-Milliarden-Telekommunikationsunternehmen vorzuweisen. Er hatte bei seiner ersten Zeit bei der Telekom einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und auch in den sechs Jahren bei Telefónica einiges bewegt“, sagt Deutschland-Chef Srini Gopalan.

Wolfgang Metze, designierter Geschäftsführer Privatkunden der Telekom in Deutschland: „Meine Rückkehr zur Telekom fühlt sich für mich sehr gut an. Vor 22 Jahren habe ich hier als Trainee angefangen, nun darf ich gemeinsam mit meinem starken Führungsteam und vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen das Privatkundengeschäft verantworten. Nach der schönen und erfolgreichen Zeit bei Telefónica freue ich mich auf meine neue Aufgabe. Wir werden Kunden zu Fans machen. Das schaffen wir mit den kundenfreundlichsten und innovativsten Produkten und Services am Markt und den besten Netzen. Hierbei wird immer der Kunde im Mittelpunkt stehen. Die profitable Vermarktung von Produkten für den gesamten Haushalt auf Basis der modernsten Glasfaser-Infrastruktur in Deutschland sowie das weitere Zusammenwachsen von Breitband, TV, Mobilfunk und weiteren Services werden dabei im Fokus stehen.“

André Almeida: „Ich danke meinem Team dafür, dass sie jeden Tag alles für unsere Kundinnen und Kunden geben. Die Weiterentwicklung unseres Konvergenzangebots MagentaEins, unsere stetig wachsende Kundenbasis bei Glasfaser oder unsere familienfreundlichen Angebote im Mobilfunk sind Wegmarken auf dem Weg zu einem durchweg kundenfokussierten Unternehmen. Ich danke Srini und dem Führungsteam für das Vertrauen in den vergangenen Jahren und freue mich auf die neue Aufgabe.“

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