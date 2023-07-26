„MegaSport Option“ bei MagentaTV bietet WOW Live-Sport, DAZN und MagentaSport zu attraktivem Preis

Die Telekom macht Sport-Fans zum Saisonstart 2023/24 erneut ein unschlagbares Angebot. Mit der „MegaSport Option“ bietet MagentaTV die Live-Sportpakete der Streaming-Anbieter DAZN, WOW sowie MagentaSport gebündelt in einem Paket. Die „MegaSport Option“ wird im Jahresabo im ersten Vertragsjahr für nur 39 Euro pro Monat angeboten.

„MagentaTV steht für beste Sportunterhaltung aus einer Hand. Wir bieten Fußballfans die für sie relevanten Anbieter zu einem attraktiven Gesamtpreis und auf einer Plattform. Die Angebotspalette der ‚MegaSport Option‘ beinhaltet außerdem besondere Highlights wie alle 92 Spiele der Basketball-WM,“ sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Mit den Top-Fußballinhalten und vielen weiteren Sportarten von DAZN, WOW und MagentaSport spielt die ‚MegaSport Option‘ in Deutschland in ihrer eigenen Liga.“

Top-Fußball und viele weitere Sportarten

Die „MegaSport Option“ bietet mit WOW Live-Sport alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live, alle Spiele des DFB-Pokals & der Premier League, dazu alle Rennen der Formel 1, Tennis, Golf, NHL, Leichtathletik und vieles mehr. Bei DAZN sehen Fans den besten Live-Fußball an einem Ort, mit allen Bundesliga-Spielen am Freitag und Sonntag, nahezu der kompletten UEFA Champions League inkl. Konferenz und den internationalen Top-Ligen und Pokalwettbewerben aus Spanien, Italien, Frankreich und England. Dazu gibt es bei DAZN das breiteste Angebot an Spitzensport abseits des Fußballs, u.a. die NFL, die NBA, Golf mit der DP World Tour oder Kampfsport mit der UFC und die Heimat des Frauensports, mit unter anderem der UEFA Women’s Champions League und der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Finetwork Liga F, Arkema D1 im Fußball, der LPGA Tour im Golf oder der EHF Champions League im Handball.. Außerdem in der MegaSport Option enthalten sind die 3. Liga, die Formel 1, die deutsche Eishockeyliga PENNY DEL, die NHL, die Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie internationaler Basketball mit EuroLeague und Länderspielen.

MegaSport Option zu attraktivem Preis

MagentaTV Kund*innen profitieren mit der MegaSport Option nicht nur vom einfachen Zugang zu allen relevanten Anbietern auf einer Plattform, sondern auch von einem attraktiven Preisvorteil: Wer sich bis zum 28. September 2023 für die „MegaSport Option“ im Jahresabo entscheidet, zahlt im ersten Vertragsjahr nur 39 Euro* pro Monat. Danach kostet die Option 48 Euro pro Monat. Als Nicht-Telekomkunde kosten die Einzelabos bei den verschiedenen Anbietern im ersten Jahr 67,93 Euro zusammen monatlich im Jahresabo.

*Das Aktionsangebot ist gültig bis zum 28.09.2023. Die MegaSport 12M Option kostet in den ersten 12 Monaten 39 €/Monat inkl. USt., danach 48 €/Monat inkl. USt. (darin enthalten MagentaSport im Wert von 7,95 €/Monat, die WOW Live-Sport by Telekom 12M Option im Wert von 24,99 €/Monat, ab dem 13. Monat 29,99 €/Monat sowie die DAZN 12M by Telekom Option im Wert von 26 €/Monat, ab dem 13. Monat 40 €/Monat). Sie ermöglicht den Zugang zu den Programmangeboten von MagentaSport, WOW Live-Sport sowie DAZN. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar. Die Option ist zu vielen MagentaTV Tarifen zubuchbar. Ausgenommen sind die Tarife MagentaTV Flex und MagentaTV Smart Flex. Voraussetzung für die Nutzung der Option sind die Registrierung und die Akzeptanz der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen bei WOW sowie DAZN.

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