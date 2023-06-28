MagentaTV: Moderne und preislich attraktive Alternative zum Kabelanschluss

Für Fernsehliebhaber in Deutschland ist der 1. Juli 2024 ein besonderer Stichtag. Durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs können rund 12,5 Millionen Mieter-Haushalte ab diesem Zeitpunkt erstmalig frei wählen, über welchen TV-Anbieter sie zukünftig fernsehen möchten. Das ist neu, denn bislang waren die anfallenden Gebühren für einen Kabelanschluss im Regelfall Teil der Nebenkostenabrechnung.

Die Telekom bietet diesen Haushalten ein modernes und preislich attraktives Produkt als Alternative zum herkömmlichen Kabelanschluss: MagentaTV steht für vielfältige Entertainmenterlebnisse über alle Gerätetypen hinweg und bietet perfekte Unterhaltung für alle, die Fernsehen lieben.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „MagentaTV ist state of the art Fernsehen und verbindet das Beste aus klassischem TV mit der modernen Welt des Streamings. Außerdem gehört schon in der Basis-Version etwa unsere kostenlose Megathek, die eine einzigartige Auswahl an Serien und Filmen auf Abruf bereithält, zum Paket. Zudem ist MagentaTV parallel auch für mehre Haushaltsmitglieder nutzbar. Und das auf allen neueren Smart-TVs, Tablets, Streamingsticks und mobilen Endgeräten. Nicht zuletzt ist MagentaTV weitaus günstiger, als die meisten Menschen denken und damit dauerhaft attraktiv für Fans von bester Unterhaltung.“

Das bietet MagentaTV als bester Aggregator

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste und exklusiven Inhalte auf einer zentralen Plattform. Dabei stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist deutschlandweit unabhängig vom Internetanschluss buchbar.

Die Basis-Version von MagentaTV ist mit einem Vertrag über 24 Monate bereits für fünf Euro erhältlich und bietet alle genannten Vorteile. In der monatlich kündbaren Variante liegt der Preis für MagentaTV bei zehn Euro. Mehrere zusätzliche Tarifoptionen halten für Kundinnen und Kunden zudem attraktive Pakete zum Vorteilspreis mit Streaming-Diensten wie RTL+, Netflix oder Disney+ bereit. Anbieter wie etwa, Sky/WOW, DAZN, DYN oder Apple TV sind außerdem über MagentaTV zubuchbar. Weitere Informationen unter www.magentatv.de