T-Systems bietet GovMarket souveräne Heimat

Nach Lengoo, MindDoc und ENIO migriert nun auch das Berliner Start-up GovMarket auf die Sovereign Cloud von T-Systems, powered by Google Cloud. Damit ist GovMarket neuer Kunde auf der gemeinsamen Plattform von T-Systems und Google Cloud. Das Joint-Venture von PwC und PUBLIC betreibt einen Marktplatz mit digitalen Lösungen für den öffentlichen Sektor. Dabei müssen strenge Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Die Sovereign Cloud bietet Kontrollen und die Einhaltung des europäischen Datenschutzes, die von T-Systems gewährleistet werden. Außerdem stellt sie die Skalierbarkeit und das innovative Potenzial der Public Cloud von Google bereit, um digitale Anbieter mit öffentlichen Verwaltungen zusammenzubringen.

Jana Janze, CEO von GovMarket: „Durch unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Google Cloud und T-Systems gestalten wir bei GovMarket eine sichere und innovative Zukunft für öffentliche Einrichtungen, indem wir ein nachhaltiges Ökosystem für Regierungstechnologien aufbauen. Gemeinsam setzen wir neue Standards für die digitale Zusammenarbeit zwischen Anbietern und öffentlichen Verwaltungen.“

„Der öffentliche Sektor ist eine wichtige Fokusbranche für T-Systems“, erklärt Adel Al-Saleh, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems. „GovMarket auf unsere souveräne Cloud-Plattform zu bringen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Vision eines vollständig digitalisierten öffentlichen Sektors.“

Das gemeinsame Angebot von T-Systems und Google Cloud wird kontinuierlich ausgebaut. T-Systems übernimmt die Verantwortung für eine Reihe von operativen Maßnahmen und Kontrollmechanismen zur Wahrung der Souveränität. Dazu gehören Verschlüsselung und Identitätsmanagement. Darüber hinaus wird T-Systems relevante Teile der deutschen Google Cloud-Infrastruktur kontrollieren. Jeder physische oder virtuelle Zugang zu Einrichtungen in Deutschland, wie routinemäßige Wartungen und Upgrades, wird unter der gemeinsamen Aufsicht von T-Systems und Google Cloud stehen.

Über GovMarket

GovMarket schafft aktiv ein innovatives Govtech-Ökosystem. Auf dem digitalen Marktplatz können Start-ups und KMU ihre Govtech-Angebote vorstellen. So finden staatliche Institutionen mühelos die passenden digitalen Lösungen für ihre Bedürfnisse. GovMarket bietet den Marktplatz kostenlos an, um Anbieter:innen und die Verwaltung nahtlos zusammenzubringen.

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