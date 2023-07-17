Telekom zeigt vier Tage Wacken Open Air live

Einen Tag mehr zum Headbangen: Das Wacken Open Air findet in diesem Jahr vom 2. bis 5. August 2023 statt. Mit der 32. Ausgabe wird das Festival erstmals im Hauptprogramm auf vier Tage ausgeweitet. Zu den Headlinern gehören Iron Maiden, Heaven Shall Burn, Helloween und Doro. Die Telekom zeigt das Megaevent exklusiv auf MagentaTV, Kanal 141 bei Standardbelegung und beim Sender #dabeiTV sowie als kostenlosen Livestream bei MagentaMusik . Livestreams von 5 Bühnen bringen das Festival-Gefühl vom „Holy Ground“ auf die Bildschirme – egal ob unterwegs oder zu Hause.

Für Telekom-TV-Chef Arnim Butzen ist das Streaming-Angebot eine einzigartige Gelegenheit, das größte Metal-Festival der Welt überall hautnah mitzuerleben: „An Wacken führt kein Weg vorbei. Mit MagentaTV bringen wir für Kund*innen das Beste vom Holy Ground in die Wohnzimmer und aufs Smartphone. Vier Tage rasante Gitarrensoli und Leidenschaft pur, auch als Livestream bei MagentaMusik. Egal wo man ist, es kann geheadbangt werden: Das wird laut und unvergesslich!“

Die deutsche Künstlerin Doro Pesch gehört zu den Top-Acts des Programms. „Wir stehen mit unserer Jubiläumsshow in den Startlöchern und können es kaum erwarten, für die Fans in Wacken zu performen. Stay heavy, stay metal – vor Ort oder live an den Screens“, sagt DORO, die ihr 40. Bühnenjubiläum auf dem Festival zelebrieren wird.

Faster, Harder, Louder... Wacken!

Beim Wacken Open Air treten über 180 Bands und Solo-Acts aus über 30 Ländern auf. Ein Großteil des Geschehens findet auf den Bühnen Harder, Faster, Louder sowie den zwei Bullhead City-Stages W:E:T und Headbanger statt. Die Highlights sind auf #dabeiTV bei MagentaTV sowie bei MagentaMusik zu sehen. Am Mittwoch (2. August) heizt Metal-Legende Doro mit einer rasanten Show auf der Louder-Bühne ein. Am Donnerstag (3. August) bringen Halloween die Faster-Stage zum Beben. Heiß erwartet wird Freitag (4. August) der Auftritt der britischen Rocklegenden Iron Maiden auf der Harder-Stage. Am Samstag (5. August) sorgen Heaven Shall Burn auf der Faster-Bühne für Gitarrengewitter. Die Aufritte stehen im Anschluss als Video-on-Demand in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik zur Verfügung.

„Legend of Wacken” – Eine Hommage

Mehr als 85.000 Metal-Fans kommen jedes Jahr in die Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. Das gleichnamige Festival findet seit 1990 statt. Was mit sechs Bands auf einem Acker startete, ist inzwischen zum Metal-Mekka geworden. Die beeindruckende Geschichte des Festivals zeigt die RTL+ Produktion „Legend of Wacken”. Telekom-Kund*innen, die ebenfalls über ein RTL+ Abo verfügen, können den Sechsteiler auf MagentaTV sehen. Inspiriert von wahren Begebenheiten porträtiert die Dokumentation das Lebenswerk der Festival-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen.

„Das Wacken Open Air ist eine Herzensangelegenheit", sagt Holger Hübner. „Es freut uns, sie zusammen mit Telekom Magenta auch zu den Metalheads zu bringen, die nicht persönlich auf dem Holy Ground mit uns feiern können." Sein Partner und Mit-Gründer Thomas Jensen ergänzt: „Dass die internationale Metal-Community einmal im Jahr bei uns zusammenkommt, erfüllt uns nach wie vor mit Dankbarkeit. Daher setzen wir mit unseren Partnern alles daran, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten."

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