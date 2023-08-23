Breitbandausbau: Mit der Telekom surfen jetzt 300.000 Haushalte schneller

Die Telekom hat im Juli für 300.000 Haushalte die Internet-Geschwindigkeit erhöht. Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss (Fiber to the home / FTTH) erhalten können, stieg im Juli um 230.000 und beträgt 6,4 Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Über 29 Millionen Haushalte können sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Seit Anfang 2023 haben über 1,6 Millionen Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

Einen schnellen Überblick darüber, was im Telekom-Netz passiert, gibt der Ausbauticker unter www.telekom.de/netz .

Wichtig für die Kund*innen

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

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Einblicke in den Glasfaserausbau mit Vorstand Tim Höttges

Buddeln, Bohren, Spleißen – In einem aktuellen Film gibt Tim Höttges, Vorstandvorsitzender der Deutschen Telekom, Einblicke in die Abläufe beim Glasfaserausbau. Anhand einer Baustelle in Bonn-Beuel zeigt er exemplarisch, wie die Glasfaser vom Netzverteiler am Straßenrand bis ins Haus kommt: Vom Verlegen der Glasfaser auf dem Grundstück über die Herstellung des Hausanschlusses bis zur Installation des Routers. Schritt für Schritt führt Tim Höttges vor, wie die Telekom tagtäglich tausende Haushalte bundesweit mit einem Highspeed-Internetanschluss versorgt – und welche Herausforderungen es dabei zu meistern gilt.

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