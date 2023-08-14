Deutsche Telekom: „Netz ist alles. Wir sind das Netz“

Das Netz der Deutschen Telekom schneidet in unabhängigen Tests und Kundenbefragungen regelmäßig als Testsieger ab. Sowohl beim Mobilfunk als auch im bundesweiten Vergleich für Festnetz und Internet sind die Telekom-Netze denen der Konkurrenz voraus. * Mit 100.000 Mobilfunkantennen und über 700.000 Kilometern Glasfaser verfügt die Telekom über das deutlich größte Netz in Deutschland. Mit der neuen Netzkampagne greift Europas Telekommunikationsmarke Nummer eins diese Überlegenheit auf. Die Botschaft lautet selbstbewusst: „Netz ist alles. Wir sind das Netz.“ Die Kampagne startet am 14. August.

„Unsere Kampagne zeigt die Vielfalt digitaler Alltagsmomente und betont, was uns Menschen miteinander verbindet: das Netz als unser aller Lebensader. Der Spot unterstreicht dies mit starken, emotionalen Bildern", sagt Telekom Markenchef Ulrich Klenke. „Ich bin überzeugt, dass die Botschaft ‘Wir sind das Netz’ auch zur kollektiven Identitätsbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen wird. Die Telekom gehört zu den wertvollsten Marken weltweit – mit steigender Tendenz. Dass wir es geschafft haben, in Europa die stärkste Marke zu werden, ist ein riesiger Erfolg aller, die bei der Telekom arbeiten.“

Netz ist alles. Geburt. Erste Liebe. Freiheit. Bestätigung. Spaß.

Der Spot wurde von Adam & Eve, Berlin, entwickelt und demonstriert eindrucksvoll: Das Netz ist ein integraler Bestandteil des Lebens und Arbeitens von uns allen geworden. Der Film wurde im Stil eines Vignettenfilms – also mit verschiedenen Sequenzen gedreht. Stil und Ton sind dokumentarisch. Er zeigt die Größe und Bedeutung des Netzes aus der menschlichen Perspektive. Die Menschen nutzen es in unterschiedlichen Lebensphasen und Situationen: Ein junges Paar sitzt im Krankenhaus und zeigt den Großeltern stolz sein neugeborenes Baby via Smartphone. Ein Mädchen lernt mit dem Tablet im elterlichen Waschsalon. Ein Junge verabredet sich per Textnachricht zum ersten Date. Und eine ältere Dame nimmt virtuell an der Hochzeit ihrer Tochter teil. Die begleitende Botschaft dahinter lautet: Das Netz ist alles: Netz ist Geburt. Netz ist Liebe. Netz ist Freiheit. Das Netz ist jeder kostbare Moment.

Die Produkte: Mesh-WLAN-Verstärker und FLEX-Tarife

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz. Unsere Infrastruktur verbindet die Menschen. Und unsere Produkte bieten ihnen verlässliche Qualität und ab sofort noch mehr Flexibilität. Die neuen Internettarife ohne Vertragslaufzeit können monatlich angepasst oder gekündigt werden. Und mit dem Mesh-WLAN-Verstärker wird die Internetnutzung zu Hause für viele Haushalte noch stabiler“, sagt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland. Ab August sorgen drei Varianten zuhause für superschnelle Verbindungen ins Internet. Mit kostenloser Testphase und im Paket günstiger als bisher. Alle Informationen zu den neuen Angeboten unter www.telekom.de/festnetz/heimvernetzung/wlan-pakete .

Das Netz ist das Betriebssystem des Lebens

Ohne Netz geht im Leben fast nichts. Und die Datennutzung nimmt weiter stetig zu. Zum Beispiel Mobilfunk: Kundinnen und Kunden surfen immer mehr mit dem Handy, die monatliche Datennutzung steigt deutlich. Im zweiten Quartal 2023 verzeichnet die Telekom etwa 50 Prozent mehr Datennutzung als im Vergleichsraum des Vorjahres. Damit das Netz den steigenden Anforderungen standhält, baut die Telekom ihr Netz permanent weiter aus. Inzwischen besteht das Mobilfunknetz aus mehr als 100.000 Mobilfunk-Antennen. 5G ist dabei quasi die Regel. Bereits mehr als 95 Prozent der Bevölkerung sind mit 5G versorgt. Rund 9.700 5G-Antennen funken auf der besonders schnellen 3,6 Ghz-Frequenz. Die Haushaltsabdeckung mit LTE liegt sogar bei 99 Prozent.

Auch im Festnetz steigt das Datenvolumen weiter. Um hier für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, läuft der Glasfaserausbau auf vollen Touren. Bislang wurden schon über 700.000 km Glasfaser-Kilometer verlegt. Allein in diesem Jahr will die Telekom bis zu drei Millionen neue Glasfaseranschlüsse bereitstellen. Bis 2024 sollen insgesamt mehr als zehn Millionen Haushalte mit Glasfaser versorgt sein. Aktuell können bereits 6,2 Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss mit bis zu 1 Gbit/s buchen. Für 36 Millionen Haushalte steht heute im Netz der Telekom ein Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder mehr zur Verfügung. Über 29 Millionen Haushalte haben die Möglichkeit, einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr zu erhalten.

Die TV -Spots (30-Sekunden) laufen ab dem 14. August 2023 auf reichweitenstarken TV-Sendern und werden, flankiert von verschiedene 10-Sekündern, auch online ausgespielt. Weitere Social-Media-Aktivitäten begleiten die Kampagne.

Credits

Kreation: Adam & Eve, Berlin

Regie: Henry DaCosta

Produktion: Tony Petersen Film GmbH Berlin

Media: Mindshare, Frankfurt

Media social: emetriq, Hamburg

Musik: „Hell N Back” von Bakar

Bildmaterial

* Laut übereinstimmender Testergebnisse der Fachmedien „Connect“ und „Chip“, der „Computer Bild“ sowie der Stiftung Warentest ist das Handynetz der Deutschen Telekom das beste ( Forbes Advisor , 10. Mai 2023). Im Juli 2023 geht der erste Platz im aktuellen Festnetztest der Fachzeitschrift „Connect” an die Telekom. „Connect” bescheinigt der Telekom „überzeugende Leistungen und den verdienten Gesamtsieg“.

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