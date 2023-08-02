Telekom Shop in Bonn neu eröffnet: regionaler und nachhaltiger

Am Donnerstag, den 03.08.2023 um 10:00 Uhr wird der Telekom Shop in der Remigiusstraße 11 in Bonn nach aufwändiger Umgestaltung wieder eröffnet. In bester Innenstadtlage mitten in der Fußgängerzone bietet der Shop auf über 250 Quadratmetern Gesamtfläche Raum für die individuelle Beratung von Privat- und Geschäftskunden sowie das Erleben der Produkte.

Die Telekom setzt auf den stationären Einzelhandel

„Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden auf allen Kanälen – egal ob online, an der Hotline, zuhause oder im Shop – ein einzigartiges Serviceerlebnis bieten. Der direkte Kundenkontakt ist eine wesentliche Säule unserer Strategie. Entgegen dem landläufigen Trend: Wir zeigen Flagge vor Ort und setzen auf den stationären Handel! Denn im Vertrieb und Kundenservice macht der Mensch den Unterschied“, betont Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops bei der Telekom Deutschland.

„In unserem neu gestalteten Shop im Herzen Bonns sind unsere Kundinnen und Kunden in besten Händen, egal mit welchem Anliegen sie zu uns kommen“, sagt Louisa Ebel, Leiterin Telekom Shop Bonn. „Gerade im Hinblick auf den Glasfaserausbau ist die Beratung im Shop ein großer Vorteil für unsere Kundschaft.“ Im neuen Telekom Shop können die Besucherinnen und Besucher die Verfügbarkeit von Glasfaser an der eigenen Adresse prüfen und ihren Anschluss gleich beauftragen.

Beratung, Technologie und Entertainment unter einem Dach

In verschiedenen Beratungsbereichen auf über 250 Quadratmetern reiner Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen, kümmern sich Fachleute vor Ort um jedes Service- und Kaufanliegen.

Das Personal empfängt die Kundinnen und Kunden persönlich, um sicherzustellen, dass das Anliegen vom richtigen Experten bzw. der richtigen Expertin bearbeitet wird. Interessierte haben vor Ort die Möglichkeit, Geräte und Anwendungen in den zahlreichen Demo-Ecken auszuprobieren. So zum Beispiel die Produkte von Samsung und Apple. Wer nach Unternehmenslösungen sucht, wird im Obergeschoss des Shops bestens beraten.

In der Magenta-Zuhause-Lounge zeigt die Telekom die neuesten Technologien für Heimvernetzung, SmartHome und MagentaTV. An der Reparatur-Bar wird das Smartphone instandgesetzt, und eine Kaffee-Bar lädt zum Verweilen ein. Während Eltern beraten werden, können Kinder in den eigens eingerichteten Kids-Ecken spielen.

Nachhaltigkeit und Regionalität im Fokus

Mit ihrem neuen Shop Design setzt die Telekom auch in Bonn bewusst auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Das Unternehmen verwendet nachhaltige Rohstoffe und setzt auf eine großzügige Begrünung im Innenraum. Der Shop verkauft außerdem gebrauchte, aufbereitete Handys und das Team nimmt ausgediente Geräte zur Wiederverwertung entgegen. Mehr Infos zur Nachhaltigkeitsinitiative „Green Magenta“ gibt es hier .

Von der Oper über Ludwig van Beethoven bis hin zum Treiben auf dem Rhein, lokale Wandmotive stellen einen engen Bezug zur Stadt Bonn her. Im Eingangsbereich werden die Besucherinnen und Besucher mit dem Telekom Sound-Logo begrüßt. Alle Bereiche des Shops sind barrierefrei.

Zur Eröffnung des Shops gibt es vor Ort zeitlich limitierte Begrüßungsangebote bei Mobilfunktarifen und MagentaTV. Und von Donnerstag bis Samstag außerdem verschiedene Attraktionen: Besucherinnen und Besucher können live erleben, wie Glasfaser gespleißt wird. Ein DJ sorgt für gute Stimmung und für die Kleinsten gibt es eine Popcornmaschine und Kinderschminken.

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