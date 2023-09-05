Telekom und Partner demonstrieren Multi-Domain 5G Dynamic Slicing Orchestration für Unternehmensdienste

Die Deutsche Telekom, Blue Planet, Ericsson und Mavenir haben gemeinsam in einem Proof-of-Concept (PoC) die Vorteile einer Multi-Domain-Orchestrierung mit offenen APIs demonstriert. Damit können neue Service-Angebote, basierend auf einem Network-slice, automatisch auf Abruf erstellt werden.

Die gemeinsam durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt, wie Unternehmen über das Kundenportal der Telekom ein Produkt bestellen können, welches die Konfiguration eines sicheren, dedizierten Network-Slice mit garantierter Dienstequalität startet. Diese wird speziell auf die Kunden-Anforderungen bezüglich deren Konnektivität zugeschnitten. Slices werden als dynamisches und automatisiertes Ende-zu-Ende-Serviceangebot implementiert, das innerhalb von Minuten über das 5G-Netz vom User Equipment (UE) bis zur Anwendung des Unternehmens bereitgestellt wird. Der Anwendungsfall für Unternehmensdienste wurde in einer Testumgebung der Telekom implementiert. Dafür errichteten die Partner eine 5G-Standalone-Netzinfrastruktur im Testmodus in den Laboren in Darmstadt und Bonn.

Die Einrichtung umfasste folgende Komponenten:

die Integration eines Kundenportals als Teil des von der Deutschen Telekom bereitgestellten Business Support System (BSS)

einen kommerziell verfügbareren Multi Domain Service Orchestrator (MDSO) von Blue Planet

ein Cloud-nativ 5G Core (5GC) von Mavenir

ein Radio Access Network (RAN) von Ericsson, inklusive Netzmanagementfunktionen

Darüber hinaus wurde das Qualifizierungssystem für Netzressourcen der Telekom eingesetzt. Dieses Tool mit dem Namen Bookkeeper kontrolliert, ob sich die entsprechenden Dienste ausführen lassen und ob genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Angesichts der Vielfalt der 5G-Technologie sind offene APIs erforderlich, um Elemente aus verschiedenen Technologie-Bereichen und von verschiedenen Anbietern zu integrieren und zu verwalten. Die in dieser Machbarkeitsstudie verwendeten Schnittstellen verwendeten offene APIs nach Industriestandard des TM Forum.

Die folgenden Anwendungen wurden erfolgreich getestet:

Produktbestellung durch den Unternehmenskunden

­Auftragszerlegung und Verteilung auf unterschiedliche Technologiebereiche durch MDSO

Modellgesteuerte RAN- und Core-Domänen-Slice-Orchestrierung und Ende-zu-Ende-Service-Orchestrierung in wenigen Minuten

Dynamische Instanziierung von Netzfunktionen wie User Plane Function (UPF)

Buchung und Bereitstellung von Kunden-SIMs

Changsoon Choi, Vice President, Network Service Differentiation and Convergence, Deutsche Telekom: "Unsere Unternehmenskunden benötigen maßgeschneiderte und flexible Konnektivitätsdienste. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir in dieser Machbarkeitsstudie erfolgreich eine Multi-Domain-Orchestrierung getestet. Wir konnten zeigen, wie Kunden innerhalb von Minuten mit wenigen Klicks dynamisch Slices bestellen können. Dynamisches Slicing und Automatisierung sind Schlüsselinnovationen, die eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von bedarfsgerechten 5G-Angeboten mit garantierter Dienstqualität für unsere Unternehmenskunden spielen werden.“

Joe Cumello, Senior Vice President und General Manager von Blue Planet, einem Geschäftsbereich von Ciena, sagt: "Mit Hilfe von Blue Planet's MDSO kann die Deutsche Telekom in diesem bahnbrechenden Proof-of-Concept automatisch neue Slice-basierte Serviceangebote nach Bedarf erstellen. Mit ihrer Vision, dynamisches Network Slicing und Automatisierung zu nutzen, ist die Telekom führend bei der digitalen Telco-Transformation von Kommunikationsdienstleistern weltweit."

Daniel Leimbach, Head of CU Western Europe, Ericsson, sagt: "Wir freuen uns, dass wir erneut so effektiv mit unseren langjährigen Partnern bei der Deutschen Telekom zusammenarbeiten konnten, um diese wichtigen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Bereitstellung von robusten und flexiblen 5G-Slicing-Diensten auf Abruf für Unternehmen wird ein wichtiges Element sein, um den wahren Wert von 5G zum Leben zu erwecken. Es wird neue, kommerziell erfolgreiche Geschäftsanwendungen ermöglichen."

Ashok Khuntia, President, Core Networks, Mavenir, sagt: "Mavenir hat sich verpflichtet, die 5G Standalone-Geschäftsziele der Deutschen Telekom durch die Ermöglichung von dynamischem Network Slicing zu unterstützen. Der Cloud-native 5G Core von Mavenir bietet offene APIs, die es Unternehmenskunden ermöglichen, nahtlos die Bereitstellung und Konfiguration dedizierter 5G Core-Netzwerkfunktionen für Nutzer und Kontrollebene anzufordern sowie entsprechende Teilnehmerprofile über eine Orchestrierungsschicht bereitzustellen. Diese gemeinsame Aktivität demonstriert die zukünftigen Möglichkeiten, die sich aus dem Angebot von garantierten und bedarfsgerechten Service Level Agreements zu jeder Zeit und an jedem Ort ergeben."

Network-Slicing

Network Slicing ist ein wichtiges architektonisches Merkmal von 5G SA, das die Schaffung mehrerer virtueller Netze auf einer einzigen physischen Netzinfrastruktur ermöglicht. Für jeden "Slice" können dann unterschiedliche Dienstmerkmale und Qualitätsparameter bereitgestellt werden, die an die Kundenbedürfnisse angepasst sind und eine vollständige Isolierung zwischen den Slices ermöglichen. Diese technischen Voraussetzungen werden die Betreiber dabei unterstützen, neue differenzierte Dienste und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die von der erstklassigen Konnektivität profitieren, die 5G SA bieten kann.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Blue Planet : Blue Planet bietet bewährte Softwarelösungen, die die digitale Transformation durch intelligente Automatisierung beschleunigen. Mit mehr als 200 Implementierungen weltweit ermöglicht unser modulares, herstellerunabhängiges Produktportfolio Transparenz und Kontrolle in Echtzeit, um sich verändernde Netzwerkbetriebsumgebungen zu verwalten. Blue Planet ist ein Geschäftsbereich von Ciena, der sich auf ein globales Team von Delivery-Spezialisten und ein Ökosystem von Partnern stützt. Blue Planet kombiniert Fachwissen in den Bereichen IT, Netzwerk und Geschäftsbetrieb, um die Flexibilität zu ermöglichen, die für die Schaffung differenzierter Endkundenerfahrungen erforderlich ist. www.blueplanet.com

Über Mavenir : Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht dabei die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

Über Ericsson : Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.

In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.