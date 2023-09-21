Digital X: Thirty Seconds to Mars begeistern Millionen Fans

Emotionen in bester Qualität: Thirty Seconds to Mars lieferten bei den Telekom Street Gigs im Kölner Mediapark eine eindrucksvolle Show. Die US-amerikanische Band trat als Höhepunkt des ersten Tages der Digital X in exklusivem Rahmen vor mehr als 3.000 Fans auf. Jared und Shannon Leto begeisterten mit legendären Hits und spielten erstmals Songs aus dem neuen Album „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day“ auf. Der packende Auftritt erzielte rund sechs Millionen Live Content Views auf MagentaMusik und MagentaTV. Dabei setzte der Bonner Telekommunikationskonzern zum ersten Mal die High Dynamic Range-Technologie (HDR) ein.

„Wir haben Thirty Seconds to Mars den Zuschauerinnen und Zuschauern in bestmöglicher TV-Qualität präsentiert. Es freut uns sehr, dass Millionen Menschen bei dieser exklusiven Show an den Bildschirmen dabei waren", erklärte TV-Chef Arnim Butzen.

Open-Air-Spektakel

Thirty Seconds to Mars spielten im Kölner Mediapark einen fesselnden Gig zwischen Alternative-Rock und Pop. Die Band präsentierte ihre neuen Songs wie „Stuck“ und „Seasons“ ebenso wie die Klassiker „Kings and Queens“, „Walk on Water“ und „Closer to the Edge“. Der charismatische Leadsänger Jared Leto interagierte permanent mit dem begeisterten Publikum. Zum Höhepunkt eines beeindruckenden Auftritts, holte er rund hundert Fans auf die Bühne und intonierte mit ihnen den letzten Song „Closer to the Edge“, während Bruder Shannon am Schlagzeug den Takt angab.

Wer nicht dabei war, kann das Konzert in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik erleben.





Beste Bildqualität

HDR verbessert die Bildqualität für Streaming-Erlebnisse. Die Technik ermöglicht eine breitere und realistischere Farbdarstellung, hebt Details in den hellsten und dunkelsten Teilen eines Bildes oder Videos hervor und erzeugt hellere Highlights. Dunkle Bereiche werden dabei nicht überbelichtet. Bilder und Videos werden dadurch so darstellt, wie das menschliche Auge sie wahrnimmt.

Über die Telekom Street Gigs

Einzigartige Künstler*innen erleben: Abseits der gängigen Konzert-Erfahrungen überraschen die Telekom Street Gigs bereits seit 2007 mit spektakulären Musik-Events. Mit Acts wie Ed Sheeran, Coldplay, Depeche Mode, James Blunt, Billy Talent, Clueso, The Blacked Eyed Peas oder Michael Bublé reicht das musikalische Spektrum von Pop über Rock bis hin zu Hip-Hop und Jazz. Für alle überträgt MagentaMusik die Street Gigs im kostenlosen Livestream.

Über die Digital X

Die Digital X war am 20. und 21. September 2023 in Köln zu Gast. Mit Bühnen, Marktplätzen, Brandhouses und hochkarätigen Redner*innen wie Futuristin Amy Webb, George Clooney, ABBA-Gründer Björn Ulvaeus wurde die Kölner Innenstadt auch 2023 zu einer Weltausstellung der Digitalisierung. Megatrends der Zukunft und digitale Lösungen wurden erlebbar – in den Bereichen Zukunft der Arbeit, Connected Business, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Digital X ist Europas größte branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. Organisiert von der Telekom, engagieren sich in ihr über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil