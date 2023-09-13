MagentaSport: Frauen-Bundesliga mit Tabea Kemme.

MagentaSport nimmt den starken Aufwärtstrend in die neue Saison mit und baut sein Programm um die Google Pixel Frauen-Bundesliga aus. Zusätzlich zu allen 132 Live-Spielen wird die begleitende Berichterstattung mit Tabea Kemme erweitert. Die ausgewiesene Fußball-Expertin wird in einem eigenen Reportage-Format mit verschiedenen Protagonisten gewohnt authentisch besondere Einblicke und Perspektiven in die Frauen-Bundesliga bieten. Darüber hinaus ist sie an Spieltagen als Expertin im Einsatz.

Das Top-Spiel der Woche beleuchtet und analysiert umfassend die jeweilige Partie, die Liga sowie Top-Akteurinnen. Einzigartig ist die Konferenz am letzten Spieltag. Damit setzt MagentaSport erneut Maßstäbe in der Berichterstattung zur Frauen-Bundesliga. Ausgewählte Highlight-Spiele werden für MagentaTV-Kunden ohne Aufpreis zusätzlich auch auf dem linearen Sportkanal „MS Sport“ gezeigt.

Reichweite um 148 Prozent gesteigert

In der vergangenen Saison hatte MagentaSport die Reichweiten zur Frauen-Bundesliga um 148 Prozent gesteigert und war innerhalb des MagentaSport-Angebots der Wettbewerb mit den höchsten Wachstumsraten. MagentaSport zeigt seit 2021 alle 132 Spiel der höchsten deutschen Spielklasse live und hält die Rechte bis zur Saison 2026/2027.

„Wir sehen uns als Pioniere in der Frauen-Bundesliga, weil wir diesem aufstrebenden Wettbewerb als erster Sender komplett live abgebildet und inhaltlich sehr gut betreut haben. Mit Tabea Kemme gehen wir jetzt noch einen inhaltlichen Schritt weiter“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Tabea Kemme wird unsere Berichterstattung wie schon bei früheren Großevents mit ihren starken Analysen bereichern und mit dem Reportageformat hintergründige Informationen zur FBL liefern.“

Saisonstart mit Top-Begegnungen und spannenden Neulingen

Die neue Saison der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am Freitag, 15. September, um 18.15 Uhr (Sendestart 17.45 Uhr) mit dem Top-Spiel des SC Freiburg gegen die Meister-Frauen des FC Bayern München. Am Samstag stehen die Begegnungen TSG Hoffenheim-MSV Duisburg (ab 11.45 Uhr) und Bundesliga-Neuling 1. FC Nürnberg gegen SV Werder Bremen auf dem Programm. Der Sonntag rundet mit den Begegnungen 1. FC Köln gegen Neuling RB Leipzig (ab 13.45 Uhr), Vizemeister VfL Wolfsburg-Bayer 04 Leverkusen (ab 15.45 Uhr) und SGS Essen gegen den Vorjahresdritten Eintracht Frankfurt den ersten Spieltag ab. Der zweite Spieltag, unter anderem mit dem Spiel RB Leipzig gegen SGS Essen, startet am Samstag, 29. September, um 18.15 Uhr. Zum ersten Montagsspiel in der GFBL empfängt am 2. Oktober (ab 19.15 Uhr) Meister FC Bayern München die Frauen des 1. FC Köln.

Highlights „Spiel der Woche“ und Konferenz am letzten Spieltag

Das Programm-Highlight in der Frauen-Bundesliga bei MagentaSport bildet das innovative Format „Spiel der Woche“ als Schaufenster zu den relevanten Themen rund um das Einzelspiel und den Spieltag in der Frauen-Bundesliga. Kommentator, Expertin und Moderation sind vor Ort und starten die Vorberichterstattung bereits 30 Minuten vor Spielbeginn. Am letzten Spieltag bietet MagentaSport wie bereits in der vergangenen Saison die Google Pixel Frauen-Bundesliga als fesselnde Konferenz. Der Zuschauer verpasst kein Tor und keine Entscheidung. Die Spiele werden zusätzlich auch als Einzelspiele gezeigt. Tabea Kemme wird in ihrem Reportage-Format die Klubs, Spielerinnen und die FBL-Themen intensiv beleuchten. Der beste Zugang zur Frauen-Bundesliga.

MagentaSport mit erfahrenem Top-GFBL-Team am Start

Neben Tabea Kemme und Kathrin Lehmann als Expertinnen geht MagentaSport mit einem erfahrenen und hochmotivierten Redaktionsteam in die Berichterstattung der Frauen-Bundesliga. Zu allen 132 Spielen gibt es einen eigenen Live-Kommentar. Als Kommentatoren sind unter anderem Simon Köpfer, Michael Seyberth, Julian Engelhard, Martin Piller, Oskar Heirler sowie Adrian Geiler im Einsatz. Im Moderationsteam sind beispielsweise Steffi Blochwitz, Kamila Benschop und Simon Köpfer vertreten.

Erstmals alle Spiele der 1. und 2. Frauen-Bundesliga auf einer Plattform

Neben allen Spielen der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeigt MagentaSport auf den OTT Plattformen kostenfrei für alle auch 182 Live-Spiele der 2. Frauen Fußball-Bundesliga, die am 19. August gestartet ist. Damit sind erstmals alle Spiele der 1. und 2. Frauen-Bundesliga auf einer Plattform zu sehen.

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