MagentaTV: Top-Serien und Tragikomödie mit Starbesetzung

Im grauen November startet bei MagentaTV eine bunte und hochkarätige Mischung exklusiver Serien- und Spielfilm-Highlights. So feiert am 22. November die fünfte Staffel der mehrfach preisgekrönten Kultserie „Fargo“ ihre Deutschlandpremiere bei MagentaTV, in der „Mad Men“-Star Jon Hamm eine der Hauptrollen übernimmt. Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist eine auf den ersten Blick unscheinbare Hausfrau, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Auf dem Programm stehen außerdem die schwarze College-Komödie „Lucky Hank“ um einen Familienvater und Englisch-Professor in der Midlife-Crisis sowie die zweite Staffel der mehrfach preisgekrönten Serie „Crime“, in der die Ermittler in der schottischen Hauptstadt Edinburgh auf Verbrecherjagd gehen. Zu den Highlights gehört überdies die französische Tragikomödie „Der Geschmack der kleinen Dinge“ mit Gérard Depardieu als Koch in der Krise.

„Fargo”: Staffel 5 der Kultserie mit Jon Hamm und Jennifer Jason Leigh

Noah Hawleys Erfolgsserie „Fargo“ ist bereits mehrfach mit dem Emmy®, dem Golden Globe, dem AFI, Peabody und TCA Award ausgezeichnet worden. In der fünften Staffel geht es nach Minnesota, wo eine Reihe unerwarteter Ereignisse die scheinbar einfache Hausfrau aus dem Mittleren Westen, Dorothy „Dot“ Lyon (Juno Temple), in ein Leben zurückwerfen, das sie vermeintlich längst hinter sich gelassen hatte.

Der Sheriff, Rancher und Prediger Roy Tillman (Jon Hamm) ist schon lange auf der Suche nach Dot. Immer an seiner Seite: sein loyaler, aber unbeholfener Sohn Gator (Joe Keery). Da er sich auf diesen kaum verlassen kann, heuert er schließlich auch den zwielichtigen Herumtreiber Roy Ole Munch (Sam Spruell) an.

Dot versucht währenddessen, ihre Familie vor ihrer Vergangenheit zu schützen. Unverhoffte Unterstützung erfährt sie von ihrer Schwiegermutter Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), der „Königin der Schulden“, Geschäftsführerin des größten Inkassobüros des Landes. Von der Brautwahl ihres Sohnes grundsätzlich nicht begeistert, lässt sie keine Gelegenheit aus, ihre Missbilligung gegenüber Dot zu zeigen. Doch als Dot die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, schickt Lorraine ihren firmeninternen Rechtsbeistand und wichtigsten Berater Danish Graves (Dave Foley), um ihrer Schwiegertochter zu helfen. Und so müssen alle auf die harte Tour lernen, warum man sich niemals mit einer Lyon-Mutter anlegen sollten.

Die fünfte Staffel von „Fargo“ ist ab dem 22. November für MagentaTV-Kund*innen exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek zu sehen. Zum Auftakt gibt’s die ersten zwei Folgen, danach ist jede Woche eine neue Episode abrufbar.

Als „Lucky Hank“ hat Bob Odenkirk mehr Verstand als Glück

„Lucky Hank“ basiert auf dem 1997 veröffentlichten Erfolgsroman „Straight Man“ des Pulitzer-Preisträgers Richard Russo. Die Hauptrolle in dieser schwarzen Komödie übernimmt „Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk, der überdies auch als Executive Producer mitgewirkt hat.

Familienvater und Englisch-Professor William Henry „Hank“ Devereaux Jr. (Bob Odenkirk) galt in jungen Jahren als Wunderkind der Schriftstellerei. Nachdem sein Debütroman nicht den gewünschten Erfolg erlangen konnte, zieht Hank sich mit Frau und Kind in ein Durchschnittsleben zurück, in dem Frustration und ein Nierenleiden seine Midlife-Crisis nähren.

Inzwischen leitet er den Lehrstuhl der in sich gespaltenen Englisch-Fakultät am „Railton“, einem stark unterfinanzierten College in der Industrieregion von Pennsylvania. Hier muss er sich mit bürokratischem Irrsinn und arroganten Student*innen auseinandersetzten. Hinzu kommen vor allem auch unliebsame Kolleg*innen, die ihn regelmäßig seiner Position entheben wollten. Nachdem er nun wieder einmal mit einem seiner Student*innen aneinandergeraten ist, scheint Hanks Leben nur wenige Jahre vor der Pensionierung noch einmal richtig aufgemischt zu werden. Kann er seine Position am College halten? Und wie lange macht Ehefrau Lily (Mireille Enos) die Launen des frustrierten End-Fünfzigers noch mit?

Die acht Episoden der ersten Staffel von „Lucky Hank“ können MagentaTV-Kund*innen ab dem 17. November 2023 exklusiv und ohne weitere Kosten in der MagentaTV Megathek streamen.

„Crime 2“ mit „Mission: Impossible 2“-Star Dougray Scott

In der mit Emmy® und BAFTA ausgezeichneten Serie „Crime“ beschreibt „Trainspotting“-Autor Irvine Welsh den Kampf eines Mannes um seine Seele. Auch in der zweiten Staffel der erfolgreichen Romanverfilmung übernimmt Hollywood-Star Dougray Scott („Mission: Impossible 2“, „My Week with Marilyn“, „Batwoman“) die Rolle des Detective Inspector Ray Lennox. Erneut werden die Straßen von Edinburgh dabei zum Schauplatz der Ermittlungen.

Um zu beweisen, dass er sich von seinem Zusammenbruch erholt hat, kehrt Ray Lennox in die Abteilung für Schwerverbrechen zurück. Allerdings hat sich hier einiges geändert: Bob Toal (Ken Stott) hat sein Mojo verloren, während Amanda Drummond (Joanna Vanderham) gerade befördert wurde. Und mit dem hinterhältigen Tommy Stark und dem gescheiterten Schauspieler Norrie Erskine gibt es zwei neue Gesichter im Team.

Doch als plötzlich ein alter Kollege von Lennox angegriffen wird, schließt er sich mit Drummond zusammen und wird prompt in einen Fall rund um Rache, Identität und soziale Gerechtigkeit verwickelt. Die Ermittlungen führen Lennox in Edinburghs Saunas, Crack-Höhlen und Nobelhotels. Schnell wird klar: Hier geht es um etwas Großes! Doch erst ein 30 Jahre zurückliegender Vorfall bringt schließlich Licht ins Dunkel und zwingt Lennox und seine Kolleg*innen, den Kurs der Ermittlungen zu ändern.

Die aus sechs spannenden Episoden bestehende zweite Staffel der Serie „Crime“ gibt es ab dem 3. November 2023 nur bei MagentaTV – natürlich ohne Zusatzkosten.

„Der Geschmack der kleinen Dinge“: Tragikomödie mit Gérard Depardieu

„Der Geschmack der kleinen Dinge“ ist eine packende Tragikomödie und der zweite Kinofilm des französischen Regisseurs Slony Sow. In den Hauptrollen sind u.a. Gérard Depardieu („Asterix & Obelix“, „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“, „La vie en rose“) und der japanische Schauspieler Kyozo Nagatsuka zu sehen.

Gabriel Carvin (Gérard Depardieu) ist mit seinem eigenen Sterne-Restaurant „Monsieur Quelqu‘un“ ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Doch privat geht es immer weiter bergab: Seine Frau Louise (Sandrine Bonnaire) hat ihn verlassen und das Verhältnis zu seinem älteren Sohn Jean (Bastien Bouillon) leidet unter der fehlenden väterlichen Anerkennung, während sein jüngerer Sohn Nino (Rod Oaradot) sich aus der Bürgerlichkeit zurückgezogen hat und das Leben eines Aussteigers führt. Auch Gabriel selbst leidet sehr unter seinem stressigen Job, dem Übergewicht und einer latenten Alkoholsucht. Ein Herzinfarkt rüttelt ihn schließlich wach und erinnert den ehemals leidenschaftlichen Mann daran, was im Leben wirklich wichtig ist. Angetrieben von neuem Lebensmut und auf der Suche nach dem einzigartigen Umami-Geschmack, verschlägt es Gabriel nach Japan, wo er mit Ramen-Koch Tetsuichi Morita (Kyozo Nagatsuka) noch eine Rechnung offen hat.

MagentaTV-Kund*innen können „Der Geschmack der kleinen Dinge“ ab dem 1. November 2023 exklusiv und kostenlos in der MagentaTV Megathek streamen.

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