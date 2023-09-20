T – Connecting your world. Die Deutsche Telekom erneuert ihr Markenversprechen und vervollständigt damit ihre globale Markenstrategie. Das gab das Unternehmen heute auf der Digital X in Köln bekannt. Mit dem neuen Markenclaim unterstreicht der Konzern seine globale Ausrichtung als einer der führenden Player in der zunehmend digitalen Welt. Das Unternehmen möchte zudem noch stärker die Wünsche und Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt seiner Kommunikation rücken. „Connecting your world.“ wird das T inhaltlich aufladen und so die Markenkommunikation sinnvoll ergänzen. Der Claim wird dazu beitragen, in Verbindung mit dem T weltweit ein einheitliches Markenerlebnis zu schaffen. Er wird in allen Landesgesellschaften, die unter der Marke T auftreten, in englischer Sprache eingeführt.

„Auf dem Weg zur Leading Digital Telco wollen wir eine global erfolgreiche Marke für die Digitalisierung von Privat- und Geschäftskunden etablieren“, erklärt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Mit unserem neuen Claim verdeutlichen wir einmal mehr unsere Leidenschaft als optimistischer und vertrauenswürdiger Begleiter der Menschen in herausfordernden Zeiten. Er vereint die Teilhabe aller am digitalen Leben, nachhaltiges Handeln und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

„Connecting your world.“ ist leicht und eindeutig zu verstehen. Der Claim passt zu allen Geschäftsfeldern der Telekom und eignet sich für alle Anlässe und Angebote weltweit. Das bestätigt die Marktforschung. Ferner unterstützt er den Purpose der Marke Telekom: „Wir geben uns erst zufrieden, wenn alle dabei sind“. Die Telekom möchte den Menschen den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen mit dem Ziel, das Leben einfacher zu machen und es zu bereichern. Sie möchte Teilhabe fördern und die Menschen mit allem verbinden, was im persönlichen und geschäftlichen Leben wichtig ist.

One Company. One Brand.

Der neue Claim ist der letzte Baustein, mit dem die Deutsche Telekom ihre globale Markenstrategie konsequent auf die Dachmarke T ausrichtet. Zuvor führte sie ein neues, einheitliches Logo ein und rückte es stärker in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation. Zudem erhielt Magenta in der neuen Markenarchitektur eine klarere Rolle. Die Bezeichnung der Farbmarke strukturiert zukünftig länderübergreifend das Produktportfolio. Im Zusammenspiel mit dem Liquid Brand Design, das die Deutsche Telekom bereits 2020 einführte, stärken alle Markenelemente nun den Auftritt als globale Marke. „Unser Markenbild ist über Ländergrenzen hinweg klar nachvollziehbar und damit effektiver und effizienter“, erklärt Ulrich Klenke. „Alle Märkte sprechen nun mit einer Stimme. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur globalen Marke.“ Der Markenclaim wurde im engen Austausch mit den internationalen Märkten entwickelt und geht auf einen Vorschlag des kroatischen Brandmanagements zurück.

Die Telekom wird den neuen Claim erstmals auf der Digital X in Köln einsetzen. Die Umstellung in den Ländergesellschaften erfolgt kostenoptimiert und ressourcenschonend über die nächsten Monate. Im ersten Schritt wird das Unternehmen seine digitalen Kanäle, Kommunikationskampagnen und Sponsorings umstellen. Im weiteren Verlauf erfolgen die Anpassungen in der physischen Welt, beispielsweise in den Telekom-Shops. Die Einführung wird die Telekom mit dem Markenfilm „T – Connecting your world” begleitet.

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Die strategischen Grundlagen des neuen Markenauftritts und damit auch des Claims entwickelte das Group Brand Management der Deutschen Telekom. Die Umsetzung erfolgte unter Einbeziehung aller relevanten Bereiche des Konzerns und in Zusammenarbeit mit MetaDesign, Düsseldorf.

Eine der bekanntesten und wertvollsten Marken weltweit

Die Deutsche Telekom ist eine der bekanntesten und wertvollsten Marken weltweit. Die Experten von „Brand Finance Global 500“ notieren das Unternehmen weltweit auf einem starken elften Rang und mit Abstand als die wertvollste Marke in Europa. Laut Studie verbessert sich der Konzern zudem auf Platz zwei der globalen Telcos – hinter Verizon und deutlich vor AT&T und China Mobile. Diesen positiven Trend bestätigen weitere Erhebungen wie die BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“. Demnach ist die Telekom das weltweit führende deutsche Unternehmen. Diese Ergebnisse bestätigen die erfolgreiche Unternehmensentwicklung und Markenstrategie.

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