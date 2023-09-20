Telekom führt Netzwerk-APIs kommerziell ein.

Die Deutsche Telekom gibt heute den kommerziellen Start von Netz-APIs unter der Marke "MagentaBusiness API" bekannt. Programmierer und Geschäftskunden können damit Anwendungen und Dienste entwickeln, die nahtlos mit dem Netz der Telekom in Deutschland kommunizieren. Die Plattform für den Dienst wird von Vonage bereitgestellt. Vonage gehört zu Ericsson und ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Kommunikation, der Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützt. Die MagentaBusiness API-Plattform dient als "One-Stop-Shop" für den Zugang zu Kommunikations- und Netzwerk-APIs. Damit können Entwickler und Geschäftskunden Kommunikationsfunktionen wie Video, Sprache oder Messaging in ihre Produkte, Anwendungen und Arbeitsabläufe einbetten. Die Plattform senkt die Einstiegshürden für Netzwerk-APIs weiter und macht den Dienst sowohl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), als auch für große Firmenkunden verfügbar. Die Plattform wird im Rahmen eines Friendly-Adopter-Programms eingeführt.

APIs (Application Programming Interfaces) sind Software-Schnittstellen, die den Austausch von Informationen zwischen Computeranwendungen erleichtern. Sie sind Standard in der IT. Die kommerzielle Einführung von Netzwerk-APIs bietet eine direkte Schnittstelle zum Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Die drei folgenden Netzwerk-APIs werden über das MagentaBusiness API-Portal zur Verfügung gestellt:

Quality-on-demand/ Qualität auf Abruf

Diese API ermöglicht es einer Anwendung, eine bestimmte Netzqualität für eine SIM-Karte anzufordern. Daten können mit stabiler Latenz oder Bandbreite übertragen werden, auch bei hoher Netzauslastung. Aus Sicherheitsgründen ist beispielsweise beim teleoperierten Fahren jederzeit eine niedrige Latenzzeit erforderlich. Diese API wurde gemeinsam mit Partnern aus der Automobilindustrie auf der Internationalen Automobilausstellung in München erfolgreich gezeigt. Gerätestatus - Roaming

Die API "Gerätestatus - Roaming" stellt fest, ob sich ein Gerät im internationalen Roaming-Modus befindet. Sie kann auch bestimmen in welchem Land. Dies kann z. B. bei der Erkennung von Kreditkartenbetrug genutzt werden. Bank-Apps können direkt prüfen, ob es wahrscheinlich ist, dass eine Kundin oder ein Kunde eine Zahlung im Ausland vornimmt. Standort des Geräts

Diese API ermöglicht es Apps, über das Mobilfunknetz den Standort einer SIM-Karte innerhalb Deutschlands unabhängig von der GPS-Verfügbarkeit zu bestimmen. Bei einem erfolgreichen Versuch mit einem großen Logistikunternehmen wurden Lieferfahrzeuge geortet und zur richtigen Laderampe eines Frachtflugzeugs geleitet. Dadurch wurde die Effizienz gesteigert und das Risiko von Verspätungen minimiert.

"In Zukunft wird unser Netz durch APIs neue Wachstumsmöglichkeiten für Unternehmen ermöglichen. Wir laden unsere Kundinnen und Kunden ein, neue Anwendungsfälle zu entwickeln oder bestehende Geschäftsprozesse zu optimieren, indem sie an unserem Friendly-Adopter-Programm teilnehmen", sagt Claudia Nemat, Vorständin für Technologie und Innovation der Deutschen Telekom. "Gemeinsam mit Vonage und Ericsson sind wir die ersten, die Netzwerk-APIs in einem „One-Stop-Shop“-Portal zur Verfügung stellen. APIs sind ein wichtiger strategischer Schwerpunkt für die Deutsche Telekom. Dies wird durch unseren Status als Gründungsmitglied der CAMARA-Allianz unterstrichen, deren Ziel es ist, standardisierte APIs international verfügbar zu machen."



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom als unserem ersten strategischen CSP-Partner. Gemeinsam werden die Deutsche Telekom, Vonage und Ericsson ihre Stärken nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, die Nutzererfahrung und die Wachstumschancen sowohl mit Kommunikations-APIs als auch mit neuen Netzwerk-APIs zu verbessern", sagte Rory Read, CEO von Vonage und SVP, Head of Business Area Global Communications Platform bei Ericsson. "Die Geschäftskunden erwarten heute eine flexible, intelligente Kommunikation mit den Marken, mit denen sie zusammenarbeiten. Die Möglichkeit, von überall und über jeden Kanal zu kommunizieren, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Kommunikationsanbieter und Unternehmen. Die Kombination von Kommunikations-APIs und Netzwerk-APIs stellt die nächste Stufe der Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kundinnen und Kunden dar. MagentaBusiness API bietet die Möglichkeit, diese sicheren, zuverlässigen und innovativen Erfahrungen branchenübergreifend und weltweit aufzubauen."

Netzwerk-APIs werden von der CAMARA-Initiative definiert und standardisiert. Die Initiative wurde im Februar 2022 von der GSMA angekündigt. Sie besteht aus Netzbetreibern, Technologieanbietern, Cloud-Anbietern, Anbietern von Betriebssystemen und Anwendungsentwicklern, darunter sowohl die Deutsche Telekom als auch Ericsson. Ziel der Initiative ist die weltweite Standardisierung von Netzwerk-APIs. Quality-on-Demand war die erste Netz-API, die im Rahmen der CAMARA-Initiative standardisiert wurde. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Ericsson und Vonage auf dem Mobile World Congress Anfang dieses Jahres vorgestellt.



Über Vonage

Vonage, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-Kommunikation, hilft Unternehmen ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Die Kommunikationsplattform von Vonage ist vollständig programmierbar und ermöglicht die Integration von Video, Sprache, Chat, Messaging, KI und Verifizierung in bestehende Produkte, Workflows und Systeme. Die Vonage Conversational-Commerce-Anwendung ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen, die den Umsatz steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Die vollständig programmierbaren Unified-Communications-, Contact-Center- und Conversational-Commerce-Anwendungen von Vonage basieren auf der Vonage-Plattform und ermöglichen es Unternehmen, ihre Kommunikations- und Arbeitsweise vom Büro aus oder aus der Ferne zu verändern - mit der nötigen Flexibilität, um sinnvolle Interaktionen zu schaffen. Vonage hat seinen Hauptsitz in New Jersey und verfügt über Niederlassungen in den USA, Europa, Israel und Asien. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und ein Geschäftsbereich innerhalb des Ericsson-Konzerns mit der Bezeichnung Business Area Global Communications Platform. Um Vonage auf X zu folgen, besuchen Sie bitte www.twitter.com/vonage . Um ein Fan auf Facebook zu werden, gehen Sie zu facebook.com/vonage . Um den YouTube-Kanal zu abonnieren, besuchen Sie youtube.com/vonage .

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