Telekom Star-Kick mit FC Bayern München-Legenden

Mehr Fußball-Spektakel geht nicht: Die Deutsche Telekom veranstaltet am 5. November 2023 im Telekom Dome in Bonn erstmalig den „Telekom Star-Kick“. Vier gemischte Teams treten ab 14 Uhr in einem aktionsreichen Spielmodus auf Kunstrasen-Kleinfeld gegeneinander an. Mit dabei sind FC Bayern München-Legenden wie Claudio Pizarro und Giovane Elber, Influencer wie Younes Zarou und Stefano Zarrella sowie weitere Prominente wie Pietro Lombardi. Das Turnier wird live und kostenlos bei MagentaTV, MagentaSport und auf Social-Media-Plattformen gezeigt. Verkabelte Spieler („Cable Guys“) sowie Body- und Schiedsrichter-Cams werden für ein besonderes Zuschauererlebnis sorgen. Die Telekom veranstaltet das Turnier zugunsten sozialer Hilfsprojekte.

„Mit dem Telekom Star-Kick schaffen wir ein absolut neuartiges Fußball-Erlebnis für die ganze Familie“, sagt Hiro Kishi, Leiter Sponsoring der Telekom. „Wir freuen uns auf ein Fußballevent mit außergewöhnlich zusammengestellten Teams, Innovationen und einem attraktiven Rahmenprogramm vor Ort und auf allen digitalen Kanälen. Und all das für einen guten Zweck.“

Team-Spenden für Charity-Organisationen

Die Teams spielen um den Einzug ins kleine oder große Finale. Die Begegnungen dauern jeweils 2x10 Minuten, bei Unentschieden entscheidet ein Penalty-Schießen. Jedes der vier Teams wird eine Charity-Organisation unterstützen. Die Reinerlöse des Turniers werden entsprechend der Platzierung auf die jeweiligen Organisationen aufgeteilt.

„Young Bafana“ beispielsweise bietet ein ganzheitliches Fußball- und Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche in Südafrika an. „KickFair“ verbindet Straßenfußball mit einem innovativen, ganzheitlichen, wissenschaftstheoretisch fundierten und praxiserprobten Bildungskonzept. Die Organisation macht Jugendliche selbst zum Teil der Lösung und Schulen zu Orten neuen Lernens. Seit 2006 kümmert sich „Rheinflanke“ um die Verbesserung der Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen mit einem verminderten Bildungszugang. Der Sport dient dabei als Motor. Und „Komm Mit“ vereint mit einzigartigen Veranstaltungen über den Fußballsport die Kinder und Jugend dieser Welt und schafft unvergessliche Erlebnisse mit echten Emotionen.

Live auf MagentaTV, Magenta Sport und Social-Kanälen

Der Telekom Star-Kick wird auf MagentaTV (MS Sport) und MagentaSport gezeigt. Bekannte Sport-Moderatoren und Kommentatoren führen durchs Programm. Zudem können Interessierte das Event auch auf TikTok, YouTube und Twitch sowie einer Reihe von Influencer-Channels verfolgen. Tickets für den Telekom Star-Kick können ab sofort online unter www.telekom-star-kick.de/tickets erworben werden.

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