Telekom stellt Gespräche und SMS aus und nach Marokko kostenfrei

Die Telekom schaltet nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko Telefonate und SMS aus und nach Marokko sowie innerhalb des Landes über das Mobilfunk- und Festnetz der Telekom kostenfrei. Das gilt für alle Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden von Telekom und congstar rückwirkend vom 8. September 2023 (00:00 Uhr) bis zum 30. September 2023 (23:59 Uhr).

Weiterhin ermöglicht der Konzern Kundinnen und Kunden von Telekom und congstar in Marokko bis zum 30. September kostenloses Roaming für Daten, SMS und Sprachdienste. Für die Internetnutzung kann unter pass.telekom.de ein Travel & Surf Pass gebucht werden, dieser wird dann auf der Rechnung wieder erstattet. Prepaid Nutzende werden entsprechende bereits verbrauchte Guthaben nachträglich gutgeschrieben.

„Die Bilder und Berichte, die uns aus Marokko erreichen, machen tief betroffen. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen der Katastrophe“, sagt Deutschland-Vorstand Srini Gopalan.

Weitere Infos:

www.telekom.de/hilfe/erdbeben-marokko





Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil



