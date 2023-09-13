Telekom und Microsoft starten Angebot für private 5G Campus-Netze

Die Deutsche Telekom startet heute ihre neue Lösung „Campus-Netz Smart“ in Zusammenarbeit mit Microsoft. Die Einführung folgt auf ein erfolgreich durchgeführtes Pilotprojekt mit einem führenden Pharmaunternehmen in Deutschland.

Die Deutsche Telekom bietet ein differenziertes Portfolio privater 5G-Netze für den industriellen Einsatz in Europa. Dieses Angebot wird nun ergänzt durch ein skalierbares, Cloud-basiertes und wachstumsabhängiges-Modell mit Preisplänen, die den Einstieg in 5G-Campus-Netze erleichtern. Die „Campus-Netz Smart“-Lösung basiert auf Microsoft Azure Private Multi-Access Edge Compute (MEC). Sie umfasst den Azure Private 5G Core Service, der auf Azure Stack Edge bereitgestellt wird. Unternehmen erhalten damit ein privates Netzwerk, das zuverlässig und sicher ist. Es kann an mehreren Standorten betrieben werden. Das neu entwickelte Konzept integriert neue und bestehende Kundenanwendungen, um schnell sichere, Cloud-verwaltete Lösungen bereitzustellen.

End-to-End-Lösung für Kunden

Die Deutsche Telekom bietet ihren Kunden den kompletten Aufbau eines Campus-Netzes an. Dieser Service umfasst die Planung, den Aufbau des privaten Netzes unter Nutzung von Azure-Diensten, die Antennen sowie den Betrieb als Managed Service-Paket. Eine bereits vorinstallierte Anwendung kann ebenfalls zu Campus-Netz Smart hinzugefügt werden:

TeamViewer Frontline xAssist (AR Remote Assistance) ist eine Augmented-Reality-Fernwartungslösung. Diese „See-what-I-see“-Lösung ermöglicht es Experten, sich aus der Ferne mit einer AR-Brille über 5G zu verbinden. Dadurch erhält der Kunde Live-Support und ein Wissenstransfer. Mit Hilfe der Fernwartungslösung können Reisen vermieden, Ausfallzeiten minimiert und damit Kosten gesenkt werden.

Eine breite Auswahl an weiteren Anwendungen wurden im Rahmen des MEC-ISV-Programms (Independent Software Vendor) von Azure getestet und validiert. Sie werden künftig über Campus-Netz Smart zur Verfügung gestellt. Die Anwendungen umfassen die Bereiche Robotik/AGVs, VideoAI, Frontline Worker und IoT-Szenarien.

Die Deutsche Telekom hat die neue 5G-Campus-Netz-Lösung gemeinsam mit Microsoft im vergangenen Jahr in einer Laborumgebung in Bonn getestet. In einem zweiten Schritt führten die beiden Unternehmen ab Februar dieses Jahres einen Feldversuch mit einem führenden Pharmaunternehmen in Deutschland durch. Dieser Pilotkunde testete das 5G-Campus-Netz mit verschiedenen Anwendungsfällen, darunter der Einsatz von AR-Brillen für die Fernwartung. In einem weiteren Anwendungsfall wurden Gabelstapler in einem Hochregallager für die Objekterkennung aktiviert, um den Bestand zu überwachen und Barcodes automatisch zu scannen.

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland, sagt: „Mit unserer neuen Lösung 5G Campus-Netz Smart erleichtern wir unseren Kunden den Einstieg in 5G-Campus-Netze – sowohl hinsichtlich der Kosten als auch des Aufwands. Kunden mit einer bestehenden Microsoft Azure-Landschaft sowie neue Kunden im Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen profitieren von dieser Lösung. Sie können in die 5G-Technologie einsteigen und ihre Digitalisierung weiter vorantreiben – und bleiben weiterhin flexibel.“

„Die deutsche Industrie nimmt eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der Industrie 4.0- Transformation ein. Wir freuen uns, dass wir die Deutsche Telekom in die Lage versetzen können, Komplettlösungen einschließlich Netzwerk und einem wachsenden Ökosystem von Modern Connected Apps für diesen Markt bereitzustellen. Kunden können nun von einer Auswahl an einsatzbereiten Anwendungen über Cloud-verwaltete private Netzwerke profitieren, um ihre geschäftliche Transformation zu beschleunigen“, sagte Shriraj Gaglani, VP Product Management, Microsoft.

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