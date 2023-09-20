Zsuzsanna Friedl wird neue Chief HR Officer von T-Systems

Der Aufsichtstrat der T-Systems International GmbH hat Zsuzsanna Friedl zur neuen Geschäftsführerin Personal bestellt. Sie tritt ihr Amt am 1. Januar 2024 in Bonn an. Georg Pepping, der die Position noch bis zum Jahresende 2023 innehat, verlässt die Deutsche Telekom nach 26 Dienstjahren auf eigenen Wunsch.

Zsuzsanna Friedl kommt von der ungarischen Telekom-Tochter Magyar Telekom. Dort war sie seit 2017 Chief HR Officer. Zuvor bekleidete sie über zwei Jahrzehnte verschiedene HR-Führungspositionen bei Top-Arbeitgebern wie General Electric und Microsoft. Bei T-Systems wird Zsuzsanna Friedl als Chief HR Officer für alle HR-Aktivitäten verantwortlich sein. Sie übernimmt damit eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung zu einem nachhaltigen Wachstumsunternehmen. Ihre Schwerpunkte liegen auf der Weiterentwicklung der Belegschaft und dem Talent Management, um den Wandel zu unterstützen und als integriertes IT-Services-Unternehmen am Markt erfolgreich zu sein.

„Ich freue mich sehr, dass wir schon früh eine interne Kandidatin als Nachfolgerin für Georg Pepping ankündigen können“, sagt T-Systems-CEO Adel Al-Saleh. „Mit ihrer langjährigen internationalen Berufserfahrung und ihrer Vertrautheit mit dem Konzern ist sie die ideale Besetzung, um die strategische Personalarbeit zu übernehmen und unseren Wachstumskurs zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Erfolg in dieser verantwortungsvollen Rolle. Georg Pepping danke ich für sein langjähriges Engagement für die Deutsche Telekom und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, so Al-Saleh. Pepping gehört seit September 2010 als Geschäftsführer Personal zum Führungsteam von T-Systems.

„Auf meine neue Rolle bei T-Systems freue ich mich sehr“, kommentiert Zsuzsanna Friedl. „Ich möchte mich in zukunftweisende Initiativen einbringen, um das Unternehmen nachhaltig fit für Wachstum in den Zukunftsfeldern der Digitalisierung zu machen. Zu meinen strategischen Prioritäten werden der Kulturwandel und ein hohes Engagement der Mitarbeitenden gehören. Gemeinsam mit dem Team werde ich nach experimentellen, innovativen Ansätzen suchen, um T-Systems als Magnet für Talente noch attraktiver zu machen."



Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil