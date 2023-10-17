T-Systems kündigt Digital Twin-Angebot an, powered by NVIDIA Omniverse

T-Systems International bietet seinen Kunden ab sofort NVIDIA Omniverse an. Die Plattform ermöglicht die Anbindung und Entwicklung komplexer 3D-Pipelines und Universal Scene Description (OpenUSD) Anwendungen für die industrielle Digitalisierung. Mit Omniverse können Unternehmen ihre 3D-Werkzeuge und -Daten mit dem OpenUSD-Standard vereinheitlichen, so dass Teams aus der Ferne über fotorealistische Visualisierungen und Simulationen – zum Beispiel von Produktionslinien und Industrieanlagen – zusammenarbeiten können. T-Systems übernimmt für Omniverse-Kunden die Migration und das Management in eine sichere, souveräne, europäische Cloud-Plattform. Ein großer deutscher Automobilhersteller ist der erste Kunde von T-Systems, der die Plattform nutzt.

Effizientere Planung, weniger Fehler

Durch die Anbindung ihrer verschiedenen CAD-Tools und Daten an NVIDIA Omniverse über eine einheitliche USD-basierte Datenpipeline können Hersteller digitale Zwillinge erstellen, die es ihren fachübergreifenden und geografisch verteilten Teams ermöglichen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ihre Anlagen und Produktionsprozesse schnell, kosteneffizient, nachhaltig und in großem Maßstab zu simulieren. Die Verwendung digitaler Zwillinge und die Vernetzung von Teams auf diese Weise kann so zu transformativen Ergebnissen in Bereichen wie Produktentwicklung, Sicherheits- und Qualitätstests sowie Mitarbeiterschulung führen. Mit dem Angebot will T-Systems seine Kunden aus der Fertigungs- und Automobilindustrie dabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben, die Effizienz ihrer Planungsprozesse zu steigern, kostspielige Fehler zu vermeiden und Barrieren für eine rasche industrielle Digitalisierung abzubauen. Zudem bietet die IT-Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom DevOps, Data Intelligence und Beratungsleistungen an.

"Das Angebot von NVIDIA Omniverse bei T-Systems International ermöglicht Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit in einem", erklärt Adel Al-Saleh, CEO von T-Systems und Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom. "unsere Bereitstellung von sicheren und souveränen Cloud-Plattformen ist ein großer Schritt für die europäische Industrie und für unsere Kunden, um das Omniverse in vollem Umfang zu nutzen."

"Simulation und digitale Zwillinge bieten der industriellen Fertigung eine Vielzahl von Möglichkeiten", sagt Markus Hacker, Regional Director Enterprise Business, DACH, bei NVIDIA. "Das Angebot von T-Systems mit NVIDIA Omniverse wird Herstellern helfen, ihre Reise der Digitalisierung zu beschleunigen."

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