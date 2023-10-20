Telekom und MultiversX schaffen digitale Erlebnisse im Web3

Die Telekom MMS tritt dem MultiversX Netzwerk als Validator bei. Sie überprüft Transaktionen, erstellt Blöcke und schützt das Netzwerk vor Angriffen. Damit ermöglicht die Telekom-Tochter schnelle, sichere und kostengünstige Web3 -Anwendungen.

MultiversX hat eine hoch skalierbare, effiziente und sichere Blockchain-Architektur geschaffen, die anspruchsvolle Unternehmens-, DeFi-, Web3- und Metaverse-Anwendungen unterstützt. Mit knapp 350 Millionen Transaktionen und über zwei Millionen Konten treibt das Unternehmen die Nutzung des Metaverse voran. MultiversX bietet verschiedene Produkte für digitale Erlebnisse an: Darunter die leistungsstarke App xPortal, mit der Unternehmen digitale Finanzlösungen entwickeln, integrieren und Kryptowährungen sowie NFTs senden und empfangen können. KI-Avatare und eine Chat-Funktion helfen, besser mit Kunden und Kundinnen zu interagieren und zu kommunizieren. Die "Adaptive State Sharding"-Technologie teilt die Blockchain in Segmente, auch „Shards“ genannt, auf. Shards enthalten nur Teile von Daten, die eine lineare Skalierbarkeit ermöglicht. Dies ermöglicht mehr Transaktionen, die Arbeitslast ist besser verteilt und das Netzwerk wird nicht überlastet.

Als Validator spielt die Telekom MMS eine wichtige Rolle. Sie sorgt dafür, dass das Blockchain-Netzwerk sicher und vertrauenswürdig bleibt. Basis dafür ist die eigene Multi-Cloud-Strategie, hochleistungsfähige Infrastruktur, Wartung rund um die Uhr durch Fachleute und ein großer Erfahrungsschatz an betreuten Netzwerken.

„Das Metaverse benötigt sichere Infrastrukturen, denn digitale Erlebnisse und Spielerwelten für die breite Masse erfordern stabile Netzwerke. Ich freue mich, gemeinsam mit MultiversX den nächsten Schritt im Web3 zu gehen und diese neue Ära zu gestalten“, sagt Dirk Röder, verantwortlich für das Web3 Infrastructure & Solutions Team der Telekom MMS.

"Es ist ein starkes Zeichen für den Fortschritt der Blockchain, wenn Branchenveteranen ihr Aufmerksamkeit schenken und sich aktiv an ihr beteiligen. Heute treiben wir das Potenzial von Web3 weiter voran, indem wir neue Wege schaffen und neue Erfahrungen mit der Deutsche Telekom MMS entdecken", sagt Beniamin Mincu, Geschäftsführer von MultiversX.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über MultiversX : MultiversX ist ein hoch skalierbares, sicheres und dezentralisiertes Blockchain-Netzwerk, das radikal neue Anwendungen für Nutzer, Unternehmen, die Gesellschaft und das neue Metaversum ermöglicht. https://multiversx.com EL_231020-multiversx