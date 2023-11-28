Breitbandausbau: Telekom bietet jetzt über 7 Millionen reine Glasfaser-Anschlüsse

Die Zahl der Haushalte, die einen reinen Glasfaser-Anschluss (Fiber to the home / FTTH) erhalten können, stieg im Oktober um 250.000 und beträgt 7,1 Millionen. Hier sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz mindestens einen Tarif mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) oder mehr buchen. Davon können über 29 Millionen Haushalte sogar einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr erhalten. Seit Anfang 2023 haben über 2,6 Millionen Haushalte vom Ausbau der Telekom profitiert.

„Wir versorgen Deutschland mit einem schnellen und zukunftsfähigen Netz“, sagt Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Unsere Infrastruktur bringt Menschen zusammen und eröffnet beruflich wie privat neue Perspektiven. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesellschaft in eine moderne, digitale Zukunft zu führen.“

Einen schnellen Überblick darüber, was im Telekom-Netz passiert, gibt der Ausbauticker unter www.telekom.de/netz .

Wichtig für die Kund*innen

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits von dem höheren Tempo profitiert. Oder er wendet sich an die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Netzetag 2023: Medien-Event am 12. Dezember in Bonn

5G, Glasfaser, Technologie-Innovationen und Nachhaltigkeit: Darüber möchten wir mit Ihnen bei unserem „Netzetag“ sprechen. Wo steht Deutschland beim Netzausbau? Wie geht es weiter? Srini Gopalan, Vorstand Telekom Deutschland, und Claudia Nemat, Vorstand Technologie und Innovation, stehen Ihnen Rede und Antwort. Ebenfalls dabei sind Technik-Chef Abdurazak Mudesir sowie Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland. Das Event für Medienvertreter*innen findet statt am 12. Dezember 2023, von 10:00-12:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Allee 140 in 53113 Bonn. Bitte melden Sie sich hier an .

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